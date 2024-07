Cultive um jardim na sua casa ou no seu apartamento com flores em todas as estações do ano

A diversidade que marca diferentes regiões do Brasil também está presente nas flores. Cada estação do ano é colorida por diferentes espécies, que exigem um cuidado único.

Explore as variedades que florescem em diferentes épocas do ano, trazendo beleza e cor para o seu lar Foto: Getty Images

Veja abaixo opções para colorir seu jardim nas diferentes estações do ano:

Primavera

Conhecida como a estação das flores, é a queridinha de algumas espécies nativas: ipê, quaresmeira, cassia-imperial, lobélia, orquídea-bambu e bromélia. Para cultivá-las, é importante escolher um local com boa iluminação e solo fértil. A maioria dessas flores prefere solos úmidos, mas bem drenados. Certifique-se de regá-las regularmente e adubar o solo a cada 3 meses.

Verão

Estação quente e úmida que favorece o crescimento de muitas flores, como hibisco, begônia, lírio-do-brejo, onze-horas, girassol e margarida. Elas preferem solos úmidos e bem drenados, sem excesso de água. Certifique-se de regá-las regularmente e adubar o solo a cada 2 meses.

Outono

Mesmo na estação mais seca, é possível manter um jardim bonito. Algumas opções são: flor-de-maio, crisântemo, girassol-anão, azaléia e lírio-amarelo. Essas flores preferem solos bem drenados e não precisam de muita água. Certifique-se de regá-las apenas quando o solo estiver seco e adubar a cada 3 meses.

Inverno

O inverno é uma estação fria e seca, mas também é possível cultivar algumas flores. Exemplos: orquídea-canela-de-ema, azaléia, camélia, cerejeira-do-japão e marmelinho-de-jardim. Elas preferem solos bem drenados e não precisam de muita água. Certifique-se de regá-las apenas quando a terra estiver seca e adubar a cada 3 meses.

É possível cultivar flores nativas em estações diferentes, mas é importante lembrar que cada uma tem suas próprias preferências de clima e solo. Por exemplo: a azaléia pode ser cultivada tanto no outono quanto no inverno, mas prefere solos bem drenados e não precisa de muita água. Já a orquídea-canela-de-ema é uma boa opção para o inverno, mas precisa de um solo bem drenado e regas regulares.

Se você quiser cultivar flores fora de sua estação preferida, pode ser necessário ajustar as condições do solo e da luz para atender às necessidades da planta.

Flores em apartamento?

Claro! Pode ser um pouco desafiador, mas é possível. Basta seguir as dicas:

1. Escolha as espécies certas. Nem todas as flores são adequadas para o cultivo em ambientes internos. Algumas opções populares incluem begônias, violetas, rosas, orquídeas e cactos. Certifique-se de escolher flores que se adaptem bem a ambientes internos e que possam crescer em vasos.

2. Encontre um local adequado. A maioria das flores precisa de luz solar para crescer, então é importante escolher um ambiente que receba bastante luz natural. Se você não tem acesso a uma janela ensolarada, considere investir em luzes artificiais para ajudar suas plantas.

2. Mantenha as plantas limpas. Elas podem acumular poeira e sujeira em locais fechados ao longo do tempo, o que pode prejudicar seu crescimento. Por isso, limpe regularmente as folhas e os caules com um pano ou uma escova macia. Algumas espécies, como as violetas, não aceitam água nas folhas.