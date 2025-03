Da queda de avião em Vinhedo à suspensão da operação: veja a cronologia dos problemas da Voepass

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou nesta terça-feira, 11, a suspensão imediata, em caráter preventivo, das operações da companhia aérea Voepass. A empresa, antiga Passaredo Transportes Aéreos, vinha atuando com uma frota de seis aeronaves com voos para 17 destinos. Em nota, a companhia alegou que a frota em operação “é aeronavegável e apta a realizar voos seguindo as rigorosas exigências de padrões de segurança.”

Após a queda da aeronave em Vinhedo, em agosto de 2024, a companhia passou a ser fiscalizada pela Anac. 62 pessoas morreram no acidente. Ao longo desses meses, a empresa enfrentou diversos problemas, além dos processos de indenização ligados ao acidente. Veja abaixo a cronologia:

Voepass teve a operação suspensa pela Anac nesta terça. 11. Foto: Reprodução/ESTADAO

