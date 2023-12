Decreto do governo Lula regulamenta atuação das guardas municipais; entenda

O presidente Lula assinou um decreto que regulamenta as prerrogativas das Guardas Municipais do País, com previsão para realização de prisões em flagrante, atendimento a ocorrências que representem risco grave à vida e à segurança de pessoas e de patrimônio, e realização de patrulhamento preventivo.

De acordo com o texto, assinado no último dia 21, a atuação das guardas municipais deve ter como princípios a garantia do respeito aos direitos fundamentais previstos na Constituição; a contribuição para a paz social, a prevenção e a pacificação de conflitos; e a garantia do atendimento de ocorrências emergenciais.

Em casos de ilícito penal, os agentes estão autorizados a realizar a prisão em flagrante, encaminhando o preso e a notificação da ocorrência para a delegacia ou à polícia judiciária competente.

“Guardas municipais mais fortes e com mais segurança jurídica para atuarem na Segurança Pública, em defesa da sociedade”, escreveu Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, em suas redes sociais.

No País, cerca de 1.250 municípios têm guardas constituídas, com efetivo de 130 mil agentes. Na imagem, treinamento da guarda do Rio de Janeiro Foto: Prefeitura do Rio de Janeiro

“É uma demanda de gestores de todo o País para reforço da segurança em cidades e Estados. A atuação das guardas municipais é um importante instrumento nesse sentido, já que são formadas por cidadãos próximos às comunidades, que conhecem o cotidiano local e poderão prestar serviços importantes.”

Continua após a publicidade

A demanda de sindicatos e associações nacionais dos guardas municipais por mais autonomia e reconhecimento jurídico é de fato antiga e começou a avançar no último ano. Em agosto, o Supremo Tribunal Federal (STF) já havia feito uma importante sinalização nesse sentido quando reconheceu o vínculo das Guardas Municipais com o sistema de segurança pública do Brasil.

Uma das autoras da ação, a Associação das Guardas Municipais do Brasil (AGM Brasil) disse à época que a decisão dá mais segurança para prefeitos investirem nas guardas. No País, cerca de 1.250 municípios têm guardas constituídas, com efetivo de 130 mil agentes, segundo a entidade.

Pela regra anterior, os guardas não poderiam exercer atribuições das polícias Civil e Militar, como abordar pessoas na rua de forma aleatória e fazer revistas pessoais. Prisões e apreensões de drogas feitas pelos guardas, por exemplo, acabavam derrubadas na Justiça.