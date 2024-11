Delegada aposentada é encontrada morta em MG; filho é principal suspeito

Diante da denúncia, equipes das polícias Civil e Militar se deslocaram até a casa da vítima, localizada no bairro Jardim. Na residência, os policiais encontraram a mulher ferida, caída no chão. “O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, no entanto, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local”, afirmou a polícia.

O filho da vítima foi detido em flagrante pelo crime e conduzido para a Delegacia de Plantão em Barbacena. O caso permanece sob investigação para entender qual teria sido a motivação do crime.