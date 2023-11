Dentista é encontrado morto em apartamento de prédio de luxo em Salvador

Um dentista de 36 anos foi encontrado morto na tarde deste sábado, 25, dentro do apartamento em que morava, em um prédio de luxo localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A vítima foi identificada como Lucas Maia de Oliveira, desaparecido desde a última quinta-feira, 23, segundo relatos da família.

Dentista é encontrado dentro de apartamento em prédio de luxo em Salvador Foto: Reprodução/Google Street View

Conforme a Polícia Civil da Bahia, amigos e familiares de Lucas estiveram na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) neste sábado para registrar o desaparecimento do dentista. Após informar que ele não fazia contato havia alguns dias, eles foram orientados a procurá-lo em casa e em hospitais de grande circulação da cidade.

Durante a tarde, uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada sobre a localização do corpo de Lucas. Ele foi encontrado, em estado avançado de decomposição, dentro do apartamento em que vivia, no prédio de luxo Celebration Garibaldi, no bairro do Rio Vermelho.

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro do dentista não estava na garagem e o imóvel havia sido revirado e saqueado. As guias para remoção e perícia foram expedidas e os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem esclarecer a causa da morte, segundo a Polícia Civil. O caso será apurado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

O Instituto Agenor Paiva de Pós-Graduação (Iappem), onde ele fazia uma especialização, se solidarizou pela morte do dentista. “É com profunda tristeza que recebemos, neste sábado (25), a notícia do falecimento do Dr. Lucas Maia de Oliveira, cirurgião-dentista e aluno da Especialização em Harmonização Orofacial do Iappem”, disse, em publicação nas redes sociais.