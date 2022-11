Desabamento de casa mata mulher de 60 anos na zona norte do Rio

Publicidade

RIO - Maria das Graças Soares, de 60 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, 4, no desabamento da casa onde morava, na Rua Paula Ramos, no Rio Comprido, na zona norte do Rio, depois de dois dias de chuvas intensas na cidade.

Bombeiros trabalham em escombros de casa que desabou e matou uma mulher de 60 anos no Rio. Foto: Corpo de Bombeiros-RJ

Equipes especializadas em salvamento de estruturas colapsadas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas a partir das 5h. A mulher já estava morta quando foi retirada dos escombros. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de outras vítimas. Especialistas da Defesa Civil estão no local para avaliar riscos estruturais.

Bombeiros escavam nos escombros de desabamento no Rio, em busca de vítimas. Foto: Corpo de Bombeiros-RJ

Testemunhas relataram que não chovia quando o imóvel desabou, embora tenha chovido nos dias anteriores. As causas do desabamento serão investigadas.