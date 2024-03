Desabamento em supermercado no Paraná deixa três mortos e 12 feridos

Três mulheres morreram após o desabamento da laje de um supermercado em Pontal, município a cem quilômetros de Curitiba, no Paraná. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros, que segue atuando no local em busca de possíveis vítimas. Doze pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para atendimento hospitalar.

O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 22, horas depois da inauguração do estabelecimento. A principal hipótese levantada pela corporação é de que o local que desabou sustentava caixas d’água que teriam se rompido.

A Polícia Científica está no local e irá realizar perícias para definir as causas do desabamento.

Corpo de Bombeiros continua buscas no local do desabamento Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros