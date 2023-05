Desabamento deixa uma pessoa morta e outras feridas no Rio de Janeiro

O desabamento de uma edificação de três andares, na Avenida Menezes Cortes, 820, no Morro da Cotia, no Complexo do Lins, no Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou uma pessoa morta e ao menos cinco feridas na noite de segunda-feira, 1º. Um homem foi encontrado sem vida embaixo dos escombros, conforme confirmou o secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio, Leandro Monteiro. Além disso, há relatos de que uma criança e outras pessoas dentro do imóvel teriam sido salvas por populares, de acordo com a corporação.

O Estadão apurou que bombeiros dos quartéis do Grajaú e de Vila Isabel, bairros próximos à comunidade da Cotia, uma das onze que compõem o Complexo do Lins, foram acionados por volta das 19h50 de segunda-feira.

No local, os bombeiros encaminharam de imediato duas vítimas para hospital. Uma terceira pessoa também foi socorrida, depois. Outras duas, que seguiram soterradas, foram localizadas com vida poucas horas depois do desabamento. Já a sexta pessoa foi encontrada sem vida. Por volta das 22h30 o trabalho, que envolveu dezenas de homens e cães farejadores, foi encerrado.

Uma mulher e duas crianças foram levadas para o Hospital do Andaraí, também na zona norte da cidade. Os demais foram encaminhados para outras unidades.

Desabamento deixa uma pessoa morte e outras feridas no Rio de Janeiro. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro

Parte da Estrada Grajaú-Jacarepaguá, via expressa que liga as zonas norte e oeste do Rio e corta a região do acidente, foi fechada para que a operação de resgate acontecesse. As causas da tragédia ainda estão sendo investigadas.

A operação contou com mais de 60 militares. Bombeiros de dez quartéis atuaram no socorro, incluindo especialistas do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), com apoio de cães de busca e resgate do canil da corporação (2° GSFMA) e de drones (Covant).

