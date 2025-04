‘Desafio do desodorante’: menina de oito anos morre após inalar produto

Uma menina de apenas oito anos morreu após inalar gás de um desodorante aerossol, durante a realização de um desafio chamado ‘desafio do desodorante’, veiculado em redes sociais, de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal. O nome da criança não foi divulgado.

Conforme a polícia, um inquérito foi aberto no domingo, 13, por meio da 15ª Delegacia de Polícia, para apurar as circunstâncias envolvendo a morte da menina, ocorrida nessa mesma data. Ela estava internada desde quinta-feira, 10. "O avô buscou a criança na escola. Em determinado momento, na sua casa, quando o avô iria levar um lanche para a neta, percebeu que ela estava caída sem sinais vitais. A almofada em que a criança estava deitada parecia bastante molhada, e embaixo dela foi encontrado um frasco do desodorante aerossol. Apesar de ter sido socorrida imediatamente, a criança veio à óbito", afirmou o delegado-chefe adjunto da 15ª Delegacia de Polícia, Walber José de Sousa Lima.

O corpo da menina foi encaminhado ao Instituto de Criminalística para exames periciais. “O aparelho que a criança utilizava também foi apreendido e encaminhado ao estudo de criminalística para extração de informações”, acrescentou ele.

A polícia investiga como a criança teve acesso ao conteúdo do desafio e tenta identificar quem são os responsáveis por sua publicação. É ao menos o segundo caso de óbito no País esse ano por conta desse tipo de conteúdo. Em março, uma menina de 11 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória em uma cidade no interior do Pernambuco depois de inalar desodorante aerossol.

Vídeos ensinando como ‘baforar’ o produto para provocar desmaios são disseminados virtualmente por jovens, em especial no TikTok. À época, por meio de nota, a rede social disse que os vídeos foram “enviados para análise e removidos” da plataforma por infringirem as Diretrizes da Comunidade.

Ao menos duas crianças morreram em 2025 por conta do desafio do desodorante. Foto: Africa Studio/Adobe Stock

No caso mais recente, a criança deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia, em Brasília, na última quinta-feira, após inalar o gás do desodorante durante a realização do referido desafio.

“O episódio resultou em uma parada cardiorrespiratória, sendo a vítima reanimada após cerca de 60 minutos, porém sem apresentar reflexos neurológicos, o que culminou na constatação de morte cerebral", disse a Polícia Civil do Distrito Federal.

O óbito foi oficialmente declarado no domingo, três dias depois, ocasião em que a família registrou a ocorrência policial.

“A depender das circunstâncias apuradas, os envolvidos poderão responder por homicídio duplamente qualificado (por emprego de meio capaz de causar perigo comum e por se tratar de vítima menor de 14 anos), crime cuja pena pode chegar a 30 anos de reclusão“, disse a PCDF.

‘Jogos perigosos’

Desde 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem considerado os "jogos perigosos" (hazardous games, em inglês) como um distúrbio comportamental listado na Classificação Internacional de Doenças (CID).

Os “jogos perigosos” são definidos pela OMS como “um padrão de jogatina, online ou offline, que aumenta sensivelmente o risco de consequências prejudiciais à saúde mental ou física” de um indivíduo.

