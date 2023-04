‘Desde aquele dia, não dormimos mais.’ Brasileiras detidas após troca de bagagem detalham prisão

Em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, neste domingo, 16, as goianas Kátyna Baía e Jeanne Paolini, presas na Alemanha após terem as malas trocadas no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, deram maiores detalhes sobre os 37 dias em que estiveram presas no exterior. Elas relataram que foram abordadas individualmente no aeroporto de Frankfurt e levadas para uma sala. Só entenderam o que estava acontecendo depois que uma interprete explicou que haviam encontrado cocaína em suas malas. “Isso aconteceu muitas horas depois [de serem detidas pela polícia]”, disse Jeanne.

Segundo elas, foram cerca de cinco horas aguardando em uma sala do aeroporto, algemadas pelas mãos e pelos pés, até que foram levadas a uma cela. “Um local muito frio, uma cela suja. Ficamos sem comer e nesse lugar tinham pessoas batendo na porta e gritando em vários idiomas. Desde aquele dia, nós já não dormimos mais”, conta Jeanne. Além disso, elas dizem que passaram por uma revista íntima “humilhante”.

As goianas Jeanne Paollini, de 40 anos, e Kátyna Baía, de 44, ficaram 37 dias presas injustamente em Frankfurt, na Alemanha. Foto: Reprodução/ Instagram

No dia seguinte à prisão, Jeanne e Kátyna foram levadas a um presídio, onde passaram a ficar em celas individuais “muito pequenas”, sem contarem com TV ou livros e onde passavam 16 horas por dia. Elas contam que temiam por suas integridades físicas, já que passaram a conviver com criminosas de todos os tipos e que falavam diferentes línguas durante os horários de convivência da penitenciária. “Era um ambiente insalubre de várias maneiras”, diz Kátyna.

Kátyna, que sofre de doenças crônicas e passou por uma cirurgia por causa de um aneurisma cerebral, diz que foi privada do uso de medicamentos que tomava regularmente e teve que aceitar as drogas e dosagens receitadas por uma médica da penitenciária alemã.

Retorno ao Brasil

De volta à Goiânia na sexta-feira, 14, elas contaram que vão demorar a superar o trauma. “Meu coração ainda acelera. Quando eu escuto alguns barulhos, eu lembro do barulho das chaves, do barulho dos cadeados... Eu ainda não não consegui dormir”, relata Jeane.

Mesmo assim, as duas concordam que o pior já passou e querem seguir fazer o que amam: viajar. Elas planejam uma nova viagem para o fim do ano, mas dizem que, por hora, pretendem levar apenas bagagens de mão.

Segundo a advogada que representa as brasileiras, Luana Provázio, irão acionar agora um pedido de reparação pelos danos materiais e morais causados pelas humilhações graves que sofreram na Alemanha. “Elas foram acusadas de crimes graves lá, então, é um transtorno e um trauma psicológico para as duas que dinheiro nenhum repara”, diz a advogada.

“A gente espera que, a partir daqui, muita coisa mude, que as coisas melhorem, porque a gente paga e paga caro para despachar uma bagagem. O mínimo que a gente tem de ter é segurança”, afirmou Jeanne. “Poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Imagina se fosse com uma senhora de 80 anos sendo presa num país ou um adolescente que viaja para intercâmbio. Eu não desejo isso para ninguém”, disse Kátyna.

Entenda o caso

A polícia alemã apreendeu no início de março duas malas com 20kg de cocaína cada, etiquetadas com os nomes da veterinária Jeanne, de 40 anos, e da personal trainer Kátyna, de 44, e elas foram presas. A base para a liberação foram as imagens que mostram as bagagens sendo trocadas durante uma escala no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Segundo a Polícia Federal, um dia antes do embarque das duas brasileiras, outra goiana teve a etiqueta da mala trocada por bagagem com drogas ao viajar para Paris, na França, mas não foi presa.

Vídeos obtidos pelo Fantástico, da TV Globo, mostram como dois funcionários do aeroporto identificam as duas malas de Kátyna e Jeanne, uma rosa e uma preta, separam e, discretamente, retiram a etiqueta delas em uma área de segurança e de acesso restrito que é monitorada por várias câmeras. Em outro vídeo, duas mulheres chegam ao aeroporto com duas malas de cores diferentes por volta das 20h30. Seriam as malas que continham os 40 quilos de cocaína, segundo a polícia. As duas vão a um guichê de companhia aérea, após um sinal da única funcionária no local, deixam as malas e saem em seguida do aeroporto, sem embarcar. As duas malas são levadas para o mesmo veículo onde estão as malas de Kátyna e Jeanne e a troca é feita. A Operação Iraúna da PF já prendeu sete pessoas por envolvimento no caso.