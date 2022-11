Chuvas no Paraná: Após duas mortes, seis são resgatados com vida

Publicidade

Depois de duas mortes confirmadas, seis pessoas foram resgatadas com vida no deslizamento que atingiu dez carros e seis caminhões na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. O primeiro boletim divulgado no fim da tarde desta terça-feira, 29, pelo gabinete de crise criado para acompanhar o resgate informou que 54 bombeiros ainda trabalham no resgate de vítimas. Não havia informações sobre a quantidade de vítimas possivelmente soterradas.

As equipes completaram 18 horas de trabalho ininterrupto, dificultado pela instabilidade da massa de lama, rochas e troncos de árvores que caíram sobre a estrada, no quilômetro 669. Com a ajuda de cães farejadores, os bombeiros tentam chegar aos veículos que estão encobertos pela avalanche. O maior deslizamento ocorreu por volta das 19 horas da segunda-feira, 28.

Há 72 horas chove na região da Serra do Mar, próxima ao litoral paranaense. A força-tarefa de salvamento tem apoio de profissionais de geotécnica da Associação Brasileira de Mecânica de Solos (ABMS), que avaliam as condições do terreno.

O governo paranaense lançou um apelo aos familiares e amigos de pessoas que eventualmente possam ter desaparecido no local para que entrem em contato com a Central de Atendimento da Polícia Científica pelo telefone (41) 3361 7242, que funciona 24 horas. As informações podem ajudar na localização de possíveis vítimas.

A previsão é de que as chuvas continuem na região, por isso há preocupação com o risco de novos deslizamentos. De acordo com o Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), choveu quase 900 milímetros a mais que a média histórica do mês de novembro na região. As cidades mais atingidas foram Guaratuba, Antonina, Curitiba, Paranaguá, Guaraqueçaba e Tijucas do Sul.

Conforme a Defesa Civil, 1.081 pessoas foram afetadas pelas ocorrências de inundações, enxurradas e alagamentos nos seis municípios, das quais 557 estão desalojadas e 24 desabrigadas, além de 122 casas terem sido danificadas. A prefeitura de Morretes suspendeu as aulas na quarta-feira, 30, devido às inundações que atingem a área urbana.

O trânsito está prejudicado na parte leste do Estado. A maioria dos acessos ao litoral está bloqueada por barreiras ou inundações. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná recomenda que sejam evitados deslocamentos para a região litorânea devido à previsão de mais chuvas.

Na BR-376, os bloqueios na praça de pedágio de São José dos Pinhais (quilômetro 635), sentido Santa Catarina, e em Garuva (quilômetro 1), sentido Curitiba, orientam os motoristas sobre as opções de desvio.