Despedida de Neguinho da Beija-Flor e desfile da escola emocionam Sapucaí; veja destaques do 2° dia

A Beija-Flor de Nilópolis, terceira escola de samba com mais títulos do carnaval carioca, emocionou o público e foi um dos grandes destaques dos desfiles desta segunda-feira, 3, na Sapucaí.

A agremiação de Nilópolis prestou homenagem a Laíla, ex-diretor que exerceu diversas funções na escola ao longo de mais de 30 anos de trabalho. Ele esteve em 12 dos 14 títulos conquistados. Não participou do primeiro, em 1976, e do quinto, em 1983. Laíla saiu da Beija-Flor rompido com dirigentes, após a última vitória, em 2018, e morreu em 2021, vítima de Covid-19.

Desfile da escola de samba Beija-Flor, no Rio. Foto: Pedro Kirilos

PUBLICIDADE A escolha do samba-enredo tem grandes chances de dar a Beija-Flor seu primeiro título após a saída do ex-diretor. O desfile foi emocionante e relembrou momentos fundamentais da carreira de Laíla. O mais importante foi o Cristo mendigo, carro alegórico que desfilou coberto em 1989 por conta de uma decisão judicial. À época, ele foi exibido envolto em um plástico preto com os dizeres: “Mesmo proibido, olhai por nós”. Na versão de 2025, a escultura coberta foi do próprio Laíla, e a frase mudou para “De Orum, olhai por nós”. Na mitologia iorubá, Orum é o céu ou o mundo espiritual.

Publicidade

O desfile da Beija-Flor também foi marcado pela despedida de Neguinho da Beija-Flor. Ele é a voz oficial da escola de Nilópolis desde 1976, quando a agremiação conquistou seu primeiro título. Depois de exatos 50 anos, deixará o microfone.

Desfile da Beija-Flor, na segunda noite na Sapucaí. Foto: PEDRO KIRILOS

A emoção tomou conta do desfile antes mesmo da agremiação se apresentar, com a promessa ou profecia do intérprete: “Esta vai ser a penúltima vez que vou cantar pela escola. Vamos voltar no desfile das campeãs”, disse ele antes do desfile, já no microfone da passarela do samba.

Nesta terça-feira, 4, desfilam Mocidade Independente, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e Portela. As escolas encerram o último dia. Dentre o grupo, a que desponta como capaz de disputar o título é a Grande Rio. A Portela também promete um desfile emocionante, uma vez que irá homenagear o cantor e compositor Milton Nascimento.

A apuração acontece na tarde de quarta-feira, 5, na Cidade do Samba.

Publicidade