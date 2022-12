Detentos mantêm 32 pessoas retidas em Pedrinhas

A Secretaria Estadual de Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão (Sejap) confirmou que 32 pessoas continuavam retidas no interior do presídio de Pedrinhas até o início da manhã desta segunda-feira, 26. A secretaria, no entanto, garante que essas pessoas não são reféns, mas que estavam lá solidárias aos presos. No último sábado, 24, os detentos do Bloco D impediram a saída de parentes após o horário destinado às visitas. Os presos exigiam a volta das visitas íntimas, colchões e banhos de sol coletivos. Representantes dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil e da Sejap negociam nesta segunda-feira a saída dos familiares do complexo penitenciário.