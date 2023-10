Dia das Crianças: é hora de enxergar e tratar nossos filhos sem hierarquias

Brinquedos, doces e brincadeiras. O Dia das Crianças é momento de festejar a vida dos pequenos e relembrar que todos nós já fomos crianças um dia. Mas, apesar de associarmos a infância a leveza e alegria, nem tudo nela são flores. A fase também é marcada por frustrações e traumas – o que, segundo a pedagoga, educadora parental e uma das principais vozes sobre “Educação Positiva” no Brasil, Maya Eigenmann, pode se tornar mais leve se os pais decidem romper com os padrões tradicionais de criação.

Aos seus mais de dois milhões de seguidores no Instagram e no TikTok, Maya fala sobre uma maternidade e paternidade baseada no diálogo e avessa a qualquer tipo de violência – não só física, como também psicológica. Para ela, é possível criar os filhos sem relação de hierarquia e ainda assim mantê-los em segurança. “A raiva não educa. A calma educa”, diz o título de um dos seus livros, que vendeu mais de 100 mil exemplares.

A pedagoga Maya Eigenmann é autora de dois livros: "A raiva não educa. A calma educa" e “Pais feridos, filhos sobreviventes e como quebrar este ciclo”. Foto: Carol Bassolli/Estúdio Wild/Divulgação

Nesta semana da criança, Maya concedeu entrevista ao Estadão e falou um pouco sobre como eliminar a violência dos relacionamentos com as crianças. Confira:

Como a criação que recebemos na infância impacta a maneira como tratamos nossos filhos?

Toda experiência que temos na infância modela o nosso cérebro. E essa forma como ele foi modelado influencia a maneira como vemos o mundo e como nos relacionamos. Então, isso também vai refletir na relação com os nossos filhos. É praticamente inevitável que eu repasse para frente aquilo que vivenciei, da forma como o meu cérebro foi moldado para agir pelas minhas experiências vividas.

De que forma podemos identificar padrões de criação negativos? Como saber que é hora de quebrar o ciclo?

Às vezes, as pessoas estão tão desconectadas, que nem conseguem perceber que estão sendo violentas. Algumas percebem sozinhas que o que viveram na infância não foi tão legal e que não querem passar isso para frente. Já outras podem passar por um despertar através da fala de alguém, de um livro, um podcast ou qualquer outro tipo de conteúdo que, ao chegar naquela pessoa, faz ela perceber que precisa fazer diferente.

É possível que a própria criança demonstre que algo não está legal? Como?

Sim. Todo comportamento opositor e desafiador é um sinal disso. Se a criança sempre se opõe a tomar banho, escovar os dentes, fazer a tarefa de casa, está sempre falando “não, não, não”, “não vou”, “não quero”, essa oposição constante é uma comunicação.

A criança se comunica desde muito pequenininha, demonstrando quando ela não gosta de algo. É que a gente tem dificuldade em compreender essa comunicação. Às vezes, ela empurra o papai, a mamãe, e isso não vem de um lugar de malcriação, mas sim que ela está colocando um limite numa interação que para ela não está fazendo sentido, não está sendo respeitosa, está invadindo o espaço dela. Ela pode demonstrar também, com esses comportamentos, que não se sente vista e validada.

Que tipo de violência, para além da física, pode existir na relação entre pais e filhos?

As violências mais fáceis de detectar são justamente bater e gritar. Mas também existem violências “invisíveis”, como, por exemplo, a negligência emocional, que é quando eu não presto atenção no que o meu filho está sentindo, não valorizo o sentimento dele, não levo a sério. É quando a criança está chorando e eu a desprezo, ignoro, ou ela está com medo e eu não faço questão de ouvir, de entender e levar a sério aquele medo dela. A gente chama de violências invisíveis, não porque não são visíveis, mas porque a gente não ainda não realizou que elas são, de fato, violência.

Nos estudos sobre trauma, nós vemos que trauma não é somente aquilo que te ocorre, mas também aquilo que te falta. Por isso, quando não conseguimos dar para a criança o que ela necessita, também estamos criando um ambiente potencialmente traumático para ela. Fazendo uma analogia com plantas, se eu não dou água suficiente para aquele determinado tipo de planta, um requisito básico para ela crescer com saúde, ela ainda vai crescer, mas com trauma – as folhas vão ficar secas, às vezes vão secar os galhos também etc. É a mesma coisa para um ser humano.

Manter a calma e dialogar com a criança, explicando para ela o porquê de cada "sim" e cada "não", é a melhor forma para estabelecer uma relação saudável entre pais e filhos. Foto: Lumos sp/Adobe Stock

Qual o impacto da violência no desenvolvimento das crianças?

A violência prejudica até mesmo o desenvolvimento do cérebro. Alguns estudos de comparativos de cérebros de crianças mostram que aquelas que passam por abandono emocional, por exemplo, tendem a ter um cérebro menor, ele fica atrofiado.

Existe uma camada pequena no nosso cérebro (a bainha de mielina), parecida com uma “gordurinha”, que fica onde fazemos conexões neurológicas, permitindo que nossos sinais elétricos passem com mais velocidade. Quando a gente cresce em um ambiente estressante, onde nosso cortisol (hormônio envolvido na resposta ao estresse) está sempre elevado, porque estamos sempre com medo, essa mielinização (formação da camada que acelera nossas conexões neurológicas) é prejudicada.

Também há uma redução na eficácia do sistema imunológico por conta desse cortisol em excesso e um aumento de doenças emocionais e psicológicas, devido a essas experiências adversas na infância. Um dos estudos mais famosos sobre isso é o Experiências Adversas da Infância, de 1998. Mas existe uma série de estudos científicos que mostram que a violência impacta não só psicologicamente, mas também fisiologicamente, as crianças.

O que é a “Educação Positiva”?

A “Educação Positiva” é dividida em quatro pilares. Um deles é o apego seguro, que faz parte de um trabalho desenvolvido pelo psiquiatra inglês John Bowlby. Ele fala sobre a importância de uma relação de previsibilidade, de proteção, de brincadeira e de disponibilidade dos adultos, que devem providenciar uma relação de muita segurança para criança.

O segundo pilar é a ciência do desenvolvimento humano. A gente precisa estudar sobre as fases da criança, o desenvolvimento dela, o que a gente pode esperar dela ou não, justamente para não violentarmos essa criança com nossas expectativas. “Ah, você já tem três anos, não tinha que estar chorando por causa disso mais, né?”. Dizer isso é uma violência, porque essa criança não tem recurso para lidar com a situação de outra maneira, senão chorando.

O terceiro pilar é o desenho original do ser humano, que seria uma tentativa de manter e resgatar a nossa autenticidade. Nós, humanos, nascemos com uma “planta base”. Nascemos generosos, amorosos, mas vamos perdendo nossa autenticidade ao longo da vida (processo de formação do ego), principalmente por conta da educação tradicional, que é extremamente castradora. O bebê nasce sem vergonha de chorar, por exemplo, e a gente é um bando de adultos com a garganta entalada, porque aprendeu que não pode chorar, que é feio, coisa de gente fraca. Na educação positiva, nós deixamos que a criança se mantenha autêntica.

Por último, a inteligência emocional: entender as emoções e aprender a gerenciar essas emoções. É como ler os estudos sobre trauma para entender o impacto deles na nossa gestão emocional e na nossa neurocepção (processo no qual os nossos circuitos neuronais percebem as coisas e situações à nossa volta).

Como aplicá-la na prática?

Nós dizemos que a “Educação Positiva” é para o adulto e não para a criança, porque se somos nós que estamos machucando a criança, somos nós que precisamos mudar também. Todo o processo de “Educação Positiva” passa primeiro pelo autoconhecimento. Não adianta eu falar para um adulto “você tem que acolher o choro da criança”, se esse adulto não consegue nem se permitir chorar, se permitir sentir.

Se eu tenho esses bloqueios como o do choro eu vou acabar bloqueando meu filho também, mesmo que eu fale um monte de frases bonitinhas e fofas para ele. Se não nos sentimos acolhidos, não conseguimos fazer as crianças se sentirem acolhidas também. Então, este é o primeiro passo para o adulto: olhar para os seus traumas, para as suas feridas, seus bloqueios, e se tornando cada vez mais autêntico, para então poder dar essa liberdade para os seus filhos.

É possível dar autonomia para a criança sem perder a autoridade necessária para impor limites e protegê-la de possíveis perigos?

Nós não acreditamos em hierarquia na “Educação Positiva”. Não acreditamos que o adulto tem que ser autoridade, pelo contrário, acreditamos em colaboração e entendemos que a maioria dos limites que são colocados de forma impositiva, como “eu preciso que você faça isso porque eu estou mandando e pronto”, fogem do desenho original que, como eu falei, é um dos quatro pilares da “Educação Positiva”.

A criança naturalmente quer colaborar com a gente. Se ela está em uma relação na qual ele está sempre falando “não”, é porque a relação tem algum ponto a ser trabalhado. Se eu sou generoso com a criança e construo uma relação saudável, colaborativa, esse deve ser o fluxo que a criança segue também.

Os limites vêm mais no sentido de fazer a criança estar segura. Mas, neste caso, eu entendo que não posso fazer a criança me obedecer, achando que ela é responsável em se manter segura. Essa responsabilidade é minha (do adulto), não tem como eu terceirizar, esperando que a criança me obedeça, porque não é responsabilidade dela se manter em segurança, sou eu que preciso proteger essa criança.

Então, se a criança está fazendo uma coisa perigosa, eu preciso pensar como tirar o perigo dali. Se ela está pulando do sofá o tempo todo e eu acho super perigoso, eu posso colocar colchão no chão, por exemplo. Se ela quer pular de uma janela para se sentir um super-herói, eu devo pensar em uma forma de fazer com que ela se sinta um super-herói sem ter que pular da janela, mostrando outra forma de brincadeira, mais segura.

Como lidar com a culpa materna/paterna e aceitar que é normal cometer falhas na criação dos filhos?

Com muita autocompaixão, entendendo que nós somos fruto de trauma transgeracional. Nós somos adultos que sobreviveram a esse modelo tradicional de educação. Assim como nossos pais e nossos avós. É claro que eu não vou conseguir mudar tudo da noite para o dia. Eu preciso entender que a “Educação Positiva” não é algo de curto prazo.

O nosso foco tem que ser a redução de danos. No lugar de ficar pensando no perfeccionismo, que não podemos errar nunca mais com nossos filhos, devemos entender que estamos reduzindo os danos, reduzindo os traumas daquilo que recebemos na nossa infância e não queremos passar à frente.

Até os pais que já têm filhos maiores e que não descobriram “Educação Positiva” antes podem reduzir os danos causados. Chamar os filhos para uma conversa, admitindo que errou em determinados pontos da criação, pedindo desculpas e explicando que não sabia que era errado antes, pode ser um bom começo.