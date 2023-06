Dia dos Namorados com ou sem ChatGPT? Confira dicas sobre como se declarar (ou não) para o seu amor

O Dia dos Namorados é aquele momento em que as redes sociais são tomadas por declarações de casais apaixonados. Vale de tudo: vídeo com música romântica ao fundo, carrossel de fotos com poema na legenda... Mas nada como um bom e velho texto feito exclusivamente para a pessoa amada, não é mesmo?

Em tempos de ChatGPT, há até quem diga que a ferramenta tecnológica pode substituir um coração apaixonado na hora de escrever um textão romântico. Será?

O Estadão pediu para a ferramenta criar textos de Dia dos Namorados para três tipos diferentes de amantes: um palmeirense roxo, uma médica workaholic (termo em inglês para alguém que é viciado no trabalho) e um fã da cantora Beyoncé. Veja quais foram as sugestões:

Sugestões do ChatGPT para se declarar nesse Dia dos Namorados

Até que a ferramenta mandou bem e sugeriu opções personalizadas para cada tipo de namorado, não é? Mesmo assim, a psicóloga especialista em relacionamentos Natália Marques recomenda que você dedique um pouco mais que alguns minutinhos com a tela do ChatGPT aberta para demonstrar o seu amor.

Qual a melhor forma de se declarar e estreitar a relação no Dia dos Namorados?

Segundo Natália, datas como o Dia dos Namorados tendem a reforçar pressões sociais sobre como o amor deve ser demonstrado e isso precisa ser quebrado, pois cada pessoa e casal tem uma forma de se relacionar. “Nem todo mundo gosta de escrever um textão e postar no Instagram, mas pode demonstrar o amor pelo outro à sua maneira, seja fazendo um jantar para a pessoa ou assistindo uma série juntos”, diz.

De forma geral, a especialista sugere que as pessoas utilizem o Dia dos Namorados, entre outras datas comemorativas, para olhar com sinceridade para o relacionamento e para o amado. E se há pressão do companheiro para que sejam feitas declarações específicas que geram desconforto, é preciso conversar com sinceridade e buscar alternativas que deixem os dois satisfeitos.

Segundo a psicóloga Natália Marques, os casais devem conversar e buscar seus próprios métodos de relacionamento, sem copiar padrões impostos pela sociedade. Foto: Freepik

“Em especial em relações mais antigas, precisamos tomar cuidado para não cair em uma rotina. Por mais que ela seja inevitável e que vida financeira, questões com filhos e trabalho acabem afetando o relacionamento, é importante ter momentos dentro desta rotina em que a gente consiga olhar para o outro, nos atentando às necessidades e desejos dele”, afirma.

Nesse sentido, Natália sugere que as pessoas fujam de programas e presentes “padrão” e busquem por alternativas personalizadas. O que deixaria o seu parceiro feliz e se sentindo amado? Aproveite e se faça a mesma pergunta – se o seu amor não estiver o atendendo como você deseja, pode ser a oportunidade para conversar sobre isso.

“As pessoas querem se sentir vistas dentro da relação. Então, muitas vezes, um presente não é só um presente”, diz. “Quando eu ganho um presente, eu também percebo como sou vista pelo outro, se a pessoa escolheu uma coisa que eu realmente gosto, isso demonstra que ela presta atenção em mim.”

Aqui vão algumas sugestões de programas e declarações para você praticar neste 12 de julho:

