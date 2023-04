Discussão entre homem vestido de vaca e mulher com chapéu de panda acaba em delegacia no Rio

Uma discussão entre um homem fantasiado de vaca e uma mulher com chapéu de panda saiu do controle, se transformou em uma briga envolvendo pessoas que passavam pela rua e deu início a uma série de agressões. O caso só terminou após os envolvidos pararem na delegacia. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 28, em Copacabana, zona sul do Rio.

Inicialmente, a suspeita era de que se tratava de uma tentativa de furto. Segundo a Polícia Militar, agentes do 19º BPM foram acionados por populares e prenderam um homem na Avenida Princesa Isabel. Ele, que estava com uma fantasia de vaca, foi acusado de tentar roubar a mochila de uma mulher. Segundo relatado à PM, ela teria reagido à abordagem e, na sequência, o homem acabou agredido por pessoas que estavam pelo local.

Vestido com uma fantasia de vaca, suspeito foi detido por supostamente tentar furtar a mochila de uma mulher vestida de panda em Copacabana, no Rio de Janeiro Foto: Reprodução TV Globo

O suspeito foi encaminhado à UPA (unidade de pronto-atendimento) do bairro para tratar dos ferimentos e, depois, levado ao 12º DP para o registro de ocorrência. Após ouvir o acusado, testemunhas e outros envolvidos na confusão, a Polícia Civil concluiu que não houve tentativa de furto ou assalto.

“Segundo as investigações e declarações, houve um desentendimento entre um homem e uma mulher. Ela fez uma brincadeira com ele, que estava fantasiado de vaca. O homem também foi brincar com a mulher por ela estar com um chapéu de panda e a desavença começou. Na confusão, ele acabou sendo agredido por populares que presenciaram a cena”, informou a Polícia Civil.

Homem foi detido após tentar furtar mochila de mulher em Copacabana. Segundo informações, ele tem 4 passagens pela polícia e foi agredido por cidadãos ao ser flagrado tentando furtar a mulher. 🐄 🐄 🐄#riodenojeira pic.twitter.com/lzZ1OG2G8c — Rio de Nojeira Oficial ® (@riodenojeiraofc) April 29, 2023

“O caso foi registrado como lesão corporal e vias de fato. Ambos assinaram termo circunstanciado e o caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim).”