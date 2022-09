Discussão por causa de cão envenenado termina em duas mortes em Paraty, no Rio

RIO - Dois irmãos envenenaram um cão e, em consequência disso, foram baleados e morreram neste sábado à tarde, em Paraty, no litoral sul fluminense. O dono do animal, que tinha uma pistola em casa, é o principal suspeito do crime e ainda não foi localizado pela Polícia Civil.

Em Paraty, no litoral sul fluminense, dois irmãos foram mortos por envenenar cão Foto: Nathalia Molina/Estadão

As vítimas, de 53 e 57 anos, teriam colocado veneno de rato para o cachorro comer. O animal teria sido encontrado já morto pelo dono, que então foi procurar os dois, armado. Após uma discussão, teria feito os disparos. As vítimas foram socorridas no hospital, mas não resistiram.

Na busca pelo suspeito, policiais encontraram uma pistola em sua casa. De acordo com a PM, ele teria mais uma arma registrada em seu nome. O caso aconteceu no bairro Areal do Taquari.