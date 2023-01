Dom Odilo rebate ataques que ligam Igreja a comunismo: ‘CNBB não tem a ver com Foro de São Paulo’

O arcebispo de São Paulo, cardeal dom Odilo Pedro Scherer, tem rebatido nas últimas semanas mensagens nas redes sociais que buscam associar a Igreja Católica e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ao comunismo, a outros temas políticos e até à defesa do aborto. Os ataques, segundo ele, começaram a ganhar força nas eleições e se intensificaram, mais recentemente, com a aproximação da posse do presidencial. Entre os autores das mensagens, grande parte mostra ter afinidade com o presidente Jair Bolsonaro (PL). O cardeal não prevê tomar medidas judiciais, mas lamenta o teor das mensagens.

Dom Odilo participa de conclave para escolha do papa

“Durante a campanha eleitoral houve forte pressão, pretendendo que eu deveria me posicionar a favor de um candidato”, relatou o arcebispo ao Estadão. “Como isso não aconteceu, a partir das eleições esses ataques foram se tornando mais explícitos, atribuindo a mim, à Igreja em geral e sobretudo à CNBB, a conferência dos bispos, o resultado das eleições, o que naturalmente é um total absurdo.”

Ataques se intensificaram com a proximidade da posse presidencial, diz arcebispo

Mesmo com a definição do resultado das eleições, Scherer relata que as mensagens não param de chegar. São dezenas todos os dias. “Nesses últimos dias, esses ataques se intensificaram, na medida em que chegava o tempo da posse (presidencial)”, disse o arcebispo. A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que saiu vitorioso do pleito de outubro, ocorreu neste domingo, 1º, em Brasília.

Menções a dom Odilo Scherer no Twitter buscam associar Igreja ao comunismo Foto: Reprodução/Twitter

“Em geral, não tenho respondido aos ataques, e também nesses últimos dias tenho evitado ao máximo responder em mídia aberta aos ataques. Mas, algumas vezes, há ataques à Igreja em geral, ao Santo Padre - o papa -, à CNBB, com argumentos totalmente absurdos, totalmente malévolos. Então respondo algumas vezes”, disse Scherer.

A CNBB nada tem a ver com o Foro de São Paulo. Pura fantasia de quem o afirma! — Dom Odilo Scherer (@DomOdiloScherer) December 29, 2022

Em tuítes nos últimos dias, o arcebispo buscou dissociar a imagem da CNBB do Foro de São Paulo, iniciativa que reúne organizações de esquerda, e até da Rússia. “A CNBB nada tem a ver com o Foro de São Paulo. Pura fantasia de quem o afirma!”, publicou o arcebispo na quinta-feira, 29. No mesmo dia, questionou a afirmação de uma usuária de que a CNBB foi criada pelos russos: “Em que galáxia surfamos?!”

Durante as eleições, o cardeal Scherer foi um crítico assíduo do que chamou de “instrumentalização da fé” para campanhas eleitorais. Ele e outros sacerdotes do clero brasileiro, além da própria CNBB, viraram alvo frequente de apoiadores de Bolsonaro. Até o papa Francisco se tornou um dos focos. Postagens atrelando a Igreja Católica ao comunismo se multiplicam pelas redes sociais. “É absolutamente equivocado e, eu diria, maldoso”, afirmou o arcebispo.

Recentemente, o arcebispo de Aparecida (SP), dom Orlando Brandes, criticou, em sermão, o “dragão do ódio”, o “dragão da mentira” e o “dragão do desemprego e da fome” durante as celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.

A CNBB se posicionou na época. “Lamentamos, neste momento de campanha eleitoral, a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno. Momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados às eleições”, disse a entidade, sem citar candidatos.

Dom Odilo Scherer afirma que momentos como esse costumam ser mencionados nos ataques, mas diz que eles não estão no centro da discussão, uma vez que, defende, não há tomada de partido pela Igreja. “A questão básica está em, sem nenhum argumento, atribuir ao papa, à CNBB, a mim e à Igreja Católica em geral o epíteto de comunista, de abortista também”, afirmou.

“São uma série de impropérios que não têm nenhum sentido e que, tenho a impressão, estão dentro de uma certa postura de revanche raivosa. Estão precisando achar alguém da derrota (de Bolsonaro) ou da vitória do presidente Lula”, acrescentou o arcebispo.

Traje vermelho

Em outubro, Scherer apelou à “calma e discernimento” em seu Twitter ao se defender de acusações de apoio à esquerda por ter uma foto com roupa vermelha, cor associada ao PT, em seu perfil. Os trajes são típicos dos cardeais católicos.

“Tempos estranhos esses nossos! Conheço bastante a história. Às vezes, parece-me reviver os tempos da ascensão ao poder dos regimes totalitários, especialmente o fascismo. É preciso ter muita calma e discernimento nesta hora!”, escreveu, na época.

“Se alguém estranha minha roupa vermelha (perfil), saiba que a cor dos cardeais é o vermelho (sangue), simbolizando o amor à Igreja e prontidão ao martírio, se preciso for. Deus abençoe a todos. Mas… ninguém machuque ninguém!”, completou o arcebispo.