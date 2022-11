Dono de Kombi e influencer: quem era o brasileiro que morreu após queda de gelo na Patagônia?

Publicidade

Dennis Cosmo Marin, de 37 anos e dono do perfil “Ô de Kombi” - de viagens pelo mundo - morreu na última quarta-feira, 2, em um acidente com um bloco de gelo na região da Patagônia, na Argentina. Uma página repleta de alegria e cultura foi tomada por tristeza dos fãs que choraram a perda. Ele se autointitulava um “contador de stories”, pois relatava, na ferramenta do Instagram, suas experiências rodando o Brasil e a América do Sul no tradicional veículo.

Junto à gata Lince, registrou histórias em diversas regiões do território nacional, do Sul ao Norte, com passagens em diversos Estados, e em países como Uruguai, Suriname e Guiana Francesa até os momentos finais na Argentina.

Leia também Turista brasileiro morre após queda de placa de gelo em caverna de Ushuaia, na Argentina; veja vídeo

Dennis Cosmo Marin morreu após pedaço de gelo cair em cima dele durante visita a parque na Patagônia argentina. Foto: Reprodução/Facebook

Sua última postagem foi em Mar del Plata, onde contou sobre a cultura dessa localidade “hermana”, com fatos curiosos e detalhes sobre comércio e história. “Ainda era inverno e cá estávamos nós na praia. Em uma que tem até piscina artificial na areia, e ainda tem de pagar para ficar nessa área”, escreveu no Instagram.

“A praia é um lugar muito exposto a ventos, marés, maresia, de solo arenoso e pouco fértil. Para Europa interessava. Povoando a costa com europeus (e descendentes), haveria pessoas que falavam o mesmo idioma, facilitando a comunicação, a saída dos roubos e recebendo quem chegava”, seguiu.

Trocar experiência sobre as viagens não era o único trabalho do aventureiro, que também explicava sobre as linguagens dos povos que visitava, uma delas o espanhol. “Sempre tem palavras novas e as vezes pra não perder o ritmo da conversa, rola um improviso. A similaridade permite”, relatou em uma publicação sobre o idioma, seguido de dicas para falá-la melhor e com mais fluência.

Juntar turismo com cultura e conhecimento era um dos objetivos do perfil, que, como Dennis descrevia, “buscava e esparramava autonomia, lançando a real”. E rapidamente, foi se destacando como uma figura entre os viajantes. “Você foi uma das primeiras pessoas que encontramos na estrada. Um ser de luz, com um projeto incrível de vida”, comentou um seguidor em sua última postagem. “Sentirei falta irmão, gratidão pelo encontro nessa jornada e pela troca, aprendi demais com você e conheci visões incríveis sobre o mundo, os povos e as culturas”, disse outro usuário.

Continua após a publicidade

Sua fiel companheira de viagem, a gata Lince, não tinha o paradeiro conhecido após o acidente. Pouco tempo depois, descobriram que ela não foi atingida. Como também fazia parte de todas as histórias, a felina foi motivo de preocupação dentre os fãs que os seguiam. No Instagram, o irmão da vítima, Brunno Marin, informou que o pet estava bem e sendo cuidado por amigos de Dennis.

Natural de São Paulo, ele mesmo dizia não se ver mais como um paulistano. “É, acho que já não sou mais dali. Da onde eu sou então? Acho que de lugar nenhum... ou de todos?”, escreveu nas redes.

Na tarde da última quarta-feira, em torno das 17h, ele caminhava com um grupo de turistas no Parque Nacional da Terra do Fogo, na Patagônia argentina. Ao entrar em uma caverna de gelo, um pedaço se desprendeu e o acertou. Placas no local avisavam que era vetado o acesso ao ponto onde houve o acidente.