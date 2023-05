Droga K9: Polícia prende quatro pessoas com 5,6 mil pinos em Campos do Jordão

A Polícia Militar prendeu, na noite da última segunda-feira, 1° de maio, quatro pessoas por tráfico de drogas em Campos do Jordão, município da região serrana do Estado de São Paulo. Entre as drogas apreendidas com o quarteto estavam 5,6 mil pinos de k9, uma substância sintetizada em laboratório e que pode produzir um efeito cem vezes mais potente que outros entorpecentes clássicos, como maconha.

O uso do ilícito, que nasceu no Brasil dentro dos presídios, tem se intensificado nas ruas da capital paulista nos últimos meses.

Os quatro suspeitos, presos em flagrante, são três mulheres - de 25, 26 e 32 anos - e um homem de 32 anos de idade. Além da k9, também foram encontrados na abordagem 66 pedras de crack, 695 porções de maconha, 896 papelotes de cocaína, setes frascos de lança-perfume com o grupo. Também foram apreendidos R$ 814, um caderno com anotações e quatro aparelhos celulares, de acordo com informações da polícia.

A polícia militar prendeu um quarteto com 5,6 mil pinos de k9 em Campos do Jordão na última segunda-feira, 1º de maio. Foto: Denarc / Polícia Civil de São Paulo / Divulgação

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), os policiais viram os suspeitos dentro de um veículo estacionado em frente a um ponto conhecido pela venda de drogas, e realizaram a abordagem. O quarteto foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levados para a delegacia. O caso foi registrado na delegacia de São José dos Campos, interior de São Paulo.

O que é K9?

Também conhecida como K2, K4, K9 ou “spice” (tempero, em inglês), a droga k9 tem sido motivo de preocupação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital. Na semana passada, a pasta emitiu uma nota técnica informando um aumento de intercorrências relacionadas ao uso da substância, especialmente, entre crianças e adolescentes.

Apenas de janeiro a abril, a Secretaria da capital registrou 216 suspeitas de intoxicação exógena por canabinoides sintéticos, dentre eles a K9 - mais que o dobro das 98 ocorrências registradas em 2022.

Apesar de conhecida como “maconha sintética”, a K9 foi criada em laboratório no início dos anos 2000 e tem efeito até cem vezes mais potente do que o produzido pela planta Cannabis sativa. A presença da droga no Estado começou nas cadeias e foi usada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) como “balões de ensaio” para testar os efeitos da substância.

A matéria prima da k9 é um líquido importado de outros continentes, que contém princípios ativos que imitam o efeito de outras drogas, como maconha ou LSD, mas bem mais potentes em comparação aos entorpecentes clássicos.

Nas ruas de São Paulo, o líquido da k9 é borrifado sobre misturas de ervas, copiando o método de consumo usado em Nova York, nos Estados Unidos - daí o nome “spice” (ou “tempero”). Essa forma também contribuiu para que ela fosse chamada de “maconha sintética”, apesar de não vir da planta Cannabis sativa.

Quais os efeitos da K2, K4 ou K9 no corpo humano?

Na nota técnica da secretaria, são apontados os seguintes efeitos de intoxicação pela K9:

Vômito e salivação excessiva;

Sonolência, desorientação;

Dificuldade de respirar;

Desmaios, convulsão;

Sinais evidentes na boca ou na pele decorrentes de contato ou ingestão da substância;

Lesões, queimaduras ou vermelhidão na pele, boca e lábios;

Cheiro característico de algum produto na pele, roupa ou objetos ao redor;

Alterações súbitas do comportamento ou estado de consciência.

Outros sintomas residuais e crônicos de uso, frequentemente vistos em vídeos nas redes sociais, incluem: