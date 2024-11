Dois morrem em acidente em Angra dos Reis

Duas pessoas morreram no desabamento de uma plataforma de acesso do Terminal de Angra dos Reis da Transpetro, no Estado do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 27. Segundo a empresa, elas eram funcionárias da empresa Olicampo e prestavam serviço de manutenção na estação de tratamento de efluente do terminal. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Uma terceira pessoa ficou ferida, mas tem quadro estável.

“Após o desmoronamento da plataforma de acesso, os trabalhadores foram atendidos imediatamente pelas equipes médicas, mas infelizmente não resistiram”, diz a Transpetro, em nota. “Outro trabalhador, que também estava no local, sofreu fratura em uma das pernas e uma luxação na clavícula, recebeu atendimento médico e foi encaminhado a um hospital da região. O estado de saúde dele é estável.”

Dois funcionários morrem em acidente na Transpetro, em Angra dos Reis Foto: Transpetro

A Transpetro afirma ainda que, juntamente com a Olicampo, está prestando apoio aos familiares das vítimas. “A Transpetro reafirma seu compromisso com o respeito à segurança, às pessoas e ao meio ambiente”, finaliza a nota da empresa.

A reportagem não conseguiu contato com a empresa Olicampo. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro também foi procurado, mas ainda não resposdeu.