Eduardo Paes pede que cariocas fiquem em casa por conta das chuvas: ‘lê um livro, vê uma série’

A capital fluminense registrou 165,4 milímetros de chuva em 24 horas. A Defesa Civil acionou às 6h deste sábado 10 sirenes em comunidades da Grande Tijuca (Formiga, Borel e Morro do Andaraí). O alerta é para que os moradores dessas áreas saiam de casa e busquem abrigo.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) subiu para “muito alto” o risco geológico no litoral do Estado do Rio de Janeiro, especialmente em Angra dos Reis. Em Mangaratiba, Rio Claro, Belford Roxo, Duque de Caxias e no Rio de Janeiro, o risco é “alto”.