‘Ela amava as crianças’: filho de vítima de incêndio no Recife lembra paixão da mãe pelo trabalho

O filho de uma das vítimas do incêndio que atingiu um abrigo infantil no Recife na madrugada desta sexta-feira, 14, lembrou a paixão da mãe pelo trabalho. A cuidadora Margareth da Silva, de 62 anos, morreu durante a ocorrência junto a três crianças que estavam no local. “Ela amava essas crianças, sempre pedia para a gente rezar por elas. Agora, eu só quero enterrar minha mãe o mais rápido possível”, disse Adjair da Silva.

Ele lembrou que a mãe trabalhava no local há cerca de dez anos, sempre no horário da noite. Ao todo, 15 menores, entre 2 e 11 anos, estavam no local, além de duas cuidadoras. Treze pessoas ficaram feridas, seis seguiam internados nesta tarde em unidades de terapia intensiva.

O incêndio que atingiu o Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, na zona sul do Recife, na madrugada desta sexta-feira, deixou um saldo de quatro vítimas fatais.

Ainda não há indícios sobre as causas que provocaram o incêndio. De acordo com peritos do Instituto de Criminalística (IC), não havia sido possível fazer a perícia nesta tarde por conta dos riscos. “O local ainda está muito quente e não é possível que os peritos entrem para fazer as análises necessárias. Assim que for seguro, entraremos”, destacou a perita Magna Pedrosa que coordenou a equipe do IC no local.

Ainda segundo o perito Fernando Luiz Silva, a equipe do IC conseguiu recolher gravadores de imagens de segurança da instituição.

Entre os feridos, oito crianças foram levadas ao Hospital da Restauração, que possui uma unidade especializada no atendimento a pacientes queimados. Até o final da tarde, seis continuavam internados na UTI e dois haviam sido transferidos para o Hospital e Maternidade Brites e Albuquerque, em Olinda. Outros cinco feridos, sendo quatro crianças (três meninos e uma menina) e uma cuidadora do abrigo, seguem internados no Hospital de Areias, no Recife.

De acordo com o médico Petrus Andrade, diretor-geral do Hospital da Restauração, o principal problema apresentado pelas vítimas são queimaduras nas vias aéreas e nos pulmões, provocadas pela fumaça tóxica. “O principal complicador clínico das vítimas são queimaduras nas vias aéreas e inalação de fumaça. Existe sim queimaduras externas, mas o quadro clínico que todos apresentam com maior gravidade é este”, explicou.

No começo da tarde, visivelmente abalado, o diretor administrativo da instituição, Gezler Carlos, lamentou a morte de três crianças e de uma funcionária e pediu orações para os feridos. “Estamos com o coração rasgado, mas temos muita fé que Deus irá ajudar na recuperação dos que estão internados. Peço neste momento a oração de cada um que esteja acompanhando essa dor sem tamanho”, disse.

Incêndio teve início durante a madrugada e causas ainda estão sob investigação Foto: REUTERS/Brenda Alcantara

Clima de apreensão

Durante todo o dia o clima foi de apreensão e nervosismo na frente do abrigo e nas unidades de saúde que receberam as vítimas. Muitos familiares dos menores procuravam informações sobre o estado de saúde e paradeiro das crianças e adolescentes.

A diarista Sônia Alves, de 37 anos, procurava notícias do sobrinho, de 5 anos, no setor de assistência social do Hospital da Restauração. “Meu sobrinho estava abrigado lá há cerca de seis meses porque os pais brigavam muito e ele foi vítima de violência doméstica. É um menino muito quieto e carinhoso. Eu estava tentando ficar com a guarda dele, mas ainda não podia entrar com o pedido porque estava aguardando os prazos legais. Estou desesperada. Minha mãe, a avó dele desmaiou quando soube do incêndio. Mas não sei ainda como ele está, se está vivo ou não”, contou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou pouco antes das 3h da manhã. O socorro foi pedido por vizinhos que perceberam as chamas. Onze equipes foram ao local para controlar as chamas, que chegaram a atingir uma casa vizinha.

Nove viaturas do Samu também foram acionadas. Por volta das 6h, de acordo com o supervisor de Operações dos bombeiros, Lamartine Melo, as chamas foram controladas. Ainda segundo os bombeiros, o fogo atingiu, principalmente, a sala e o terraço da casa. Os quartos apesar de não terem sido diretamente atingidos foram tomados pela fumaça tóxica provocada pelo incêndio.

Vizinhos atuaram para resgatar crianças

Antes mesmo dos bombeiros chegarem à vizinhança se uniu para tentar salvar as crianças e os adultos que estavam presos no Lar Paulo de Castro. Munidos de martelos, barras de ferros e até de um esmeril para cortar as grades de portas e janelas.

O barbeiro Flávio Santos, de 34 anos, que mora uma rua atrás de onde está localizado o Lar Paulo de Tarso, chegou ao local pouco depois das 3h. Junto a outros sete homens, Flávio forçou as grades e conseguiu arrancar algumas delas e retirar pelo menos cinco crianças antes da chegada dos bombeiros.

Os menores foram socorridos e colocados na casa de Arthur Vagner, que mora em frente ao abrigo. “Foram os piores momentos da minha vida. Eu queria ter podido fazer mais”, falou o vizinho.

“Minha esposa me acordou já chorando muito porque ouviu os gritos das crianças que estavam presas e das pessoas na rua. Eu saí correndo do jeito que estava. Todo mundo tentou ajudar. Pegamos barras de ferro, martelos, esmeril, tudo o que a gente podia para arrombar as grades. Tentei subir pelo telhado para ver se conseguia pular tirando as telhas, mas estava muito quente e acabei queimando as mãos e os pés. Foi um desespero muito grande a gente ouvir as crianças chorando, gritando pedindo para não morrer. Tenho um filho de 4 anos e só pensava nele”, contou Flávio.

Por meio de nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) afirmou que “fará tudo que estiver ao alcance para amenizar o sofrimento das vítimas dessa tragédia no Lar Paulo de Tarso” e que fará uma “campanha para doação de alimentos, remédios, roupas, brinquedos e material de construção”.