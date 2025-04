Foto: Arquivo Pessoal Entrevista com Michele Prado Escritora e pesquisadora especialista em radicalização, extremismo e terrorismo online. Atua na prevenção da radicalização online e combate ao extremismo violento entre crianças e adolescentes e colabora com órgãos como o Ministério da Justiça, Abin, Ministério Público do Rio Grande do Sul e a Polícia Federal. Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda. A pesquisadora baiana Michele Prado é uma das maiores especialistas do País em combate à radicalização online. Atuando nas duas pontas - investigação de canais extremistas e alertas para autoridades e sociedade -, ela já ajudou a localizar neonazistas, indicou a conexão entre atentados em escolas e subculturas online, apoiou polícias e promotorias com informações. Infiltrada em canais de Discord, Telegram e outras plataformas, ela alerta para a disseminação de grupos no Brasil que vão muito além dos incels, popularizados na série Adolescência, da Netflix, para o aumento da crueldade transmitida ao vivo e para o crescimento do risco de cooptação gerado pela monetização em redes sociais.

Na entrevista abaixo, ela dá detalhes assustadores sobre o funcionamento dos grupos, alerta para o papel cada vez maior de meninas no recrutamento de vítimas e denuncia o abuso infantil incentivado por “eventos” online. Ainda critica a falta de lei específica contra o extremismo online e a estrutura insuficiente de Estados e governo federal para combater grupos de radicalização de jovens.

A seguir, os principais trechos:

A série Adolescência deu visibilidade aos incels e assustou muitas famílias. Como eles atuam?

A incelsfera tem meninos e meninas, as femcels. Também tem os incels LGBTQIA+, os gaycels. São celibatários involuntários, ou seja, sem relacionamento afetivo. Eles têm muita dificuldade com adequação social. Não é que não queiram amar, andar de mão dada, ter namoradinha, namoradinho, relação sexual. Eles querem ter vida afetiva. Mas não conseguem por N motivos. Às vezes por inadequação, não conseguem se socializar. Às vezes porque se acham feios. Às vezes são rejeitados, sofrem bullying. Um pouco de tudo. E o que acontece? Ficam vulneráveis para agentes maliciosos dizerem: “Mate a mulher. Se elas fossem submissas, você não passaria por isso”. Mas não são 100% misoginia violenta, tem também parte de meninos e meninas perdidos e em sofrimento mental. A série deu foco à incelsfera, mas não existe só ela. Há uma dezena, mais ou menos, de subculturas online que se sobrepõem e se interconectam no ambiente digital e é nelas que crianças e adolescentes acabam, de uma forma ou outra, se inserindo. Aí pode ocorrer a radicalização violenta, como na série.

Há então outras subculturas online?

Sim. Tem a TCC (True Crime Community), de crimes reais, um tipo de fandom de assassinos em série e terroristas. A Sh, de glorificação da automutilação e do suicídio, a ED, de glorificação de transtornos alimentares. Tem a Cannibal, cujo nome é autoexplicativo, a Gore, de violência extrema, com cenas chocantes, e a MMC (Maniac Murder Cult), subcultura que surgiu na Rússia de apologia a assassinatos em massa, serial killers e violência extrema.

Tem também a machosfera - ou manosfera -, que é mais ampla, os MGTOWs, movimentos masculinistas de direitos dos homens, e os PUAs (pick-up artists), que fazem uma espécie de coach no jogo da sedução e ao mesmo tempo trazem a ideia da submissão feminina. Essas e outras subculturas se interconectam.

Uma das mais perigosas é a Terrorgram, rede transnacional de terrorismo com orientação neonazista que promove o aceleracionismo - ideia de gerar o caos a partir da violência para romper uma guerra racial e mudar o status quo. Focam no recrutamento de jovens. Um líder brasileiro de Terrorgram já foi designado pelos Estados Unidos como terrorista global.

A Com-network é ligada à Ordem de Nove Ângulos, uma rede transnacional de orientação satanista e neonazista disseminada no Brasil e uma das mais influentes no Discord. Nela há práticas ao vivo de violência extrema, contra animais e de sextorção (indução à automutilação com o nome dos “donos”).

É comum jovens aderirem a mais de um grupo?

Sim, as subculturas se interconectam. Geralmente um adolescente inserido em uma está em outras ao mesmo tempo. Nelas, começa a receber conteúdos ideológicos, que podem ser de misoginia e supremacismo masculinista, mas também pode virar produtor de conteúdos e edits (vídeos curtos). Ainda recebe “conteúdos inspiracionais”: de livros, banners e memes a conteúdos instrucionais da ação violenta. Neles aprende desde manipular material explosivo para fazer um dispositivo em casa a manipular produtos químicos para criar uma arma biológica ou química. Aprende a produzir arma, fuzil 3D na impressora 3D. Em casa, aprende como envenenar, assassinar, como fazer todo tipo de coisa.

O que faz um adolescente se interessar por isso?

PUBLICIDADE Meninas e meninos que não necessariamente têm algum transtorno ou problema psicológico podem se sentir atraídos. Às vezes pela necessidade de pertencer a um grupo. Quanto mais sádico, maior o status intragrupo, mais elevado fica esse ‘score’ (pontuação) intragrupo. Eles criam uma fusão de identidade. A identidade deles se dilui com a identidade grupal extremista. Algumas dessas subculturas podem direcionar à autoviolência, mais do que à violência contra um grupo ou a própria família. A Sh, por exemplo, é uma violência mais direcionada a práticas autolesivas, inclusive ao suicídio. Como é a estrutura interna desses grupos? Não há hierarquia. É uma das nossas principais dificuldades. Por quê? O cenário é o do extremismo pós-organizacional. A ideia de grupos terroristas hierarquizados, com um líder, um primeiro comando, o segundo, tudo rígido, não existe mais. O que tem hoje é fluidez, horizontalidade, um adolescente radicalizando o outro. Não tem mais necessidade de filiação sólida a uma ideologia extremista. Tem até um termo coloquial: “extremismo salad bar”, ou seja, bufê de saladas.

Owen Cooper é Jamie Miller em 'Adolescência', minissérie britânica da Netflix que chamou a atenção de muitas famílias para temas do mundo adolescente completamente desconhecidos Foto: Netflix/Divulgação

Extremismo ‘salad bar’?

Sim. Imagina estar com fome, entrar num (restaurante) self-service e encontrar uma variedade de alimentos. Adolescentes e crianças estão assim: entram no self-service, o universo online, e de cada ideologia extremista pegam o que responde às próprias queixas. Por exemplo: do extremismo violento islâmico pega algo do Isis (sigla em inglês do grupo terrorista Estado Islâmico). Pode ser a decapitação, a subjugação de quem consideram inimigos, a homofobia. Mas ele não tem filiação sólida à ideologia jihadista. Então vai para o neonazismo e pega outro elemento; vai para o extremismo masculinista e pega mais um. Ele monta um combo, na verdade, que a gente chama de salad bar. É um extremismo violento composto.

Já teve atentado a escola no Brasil onde as pegadas digitais do agressor indicaram isso: o assassino de um casal de adolescentes em Cambé (PR), que depois se matou na cadeia, deixou muitos manifestos, vídeos e fotos. Suas pegadas digitais indicaram que ele se radicalizou em ao menos três ideologias extremistas: a Ordem de Nove Ângulos, a O9A Satanista, o inceldom, principalmente no que diz respeito à misoginia violenta, e uma violência muito característica do Estado Islâmico. Ele se considerava também numa jihad e era um exemplo do extremismo violento composto. Nesse cenário, é muito mais difícil inclusive prever (um atentado) e intervir antes de o pior acontecer.

Essas comunidades estão na deep web?

Em alta Brasil Mulher de 31 anos morre atacada pelo próprio pitbull Como é a estátua de Encantado que tem altura maior do que a do Cristo Redentor do Rio? ‘BR do mar’: Ibama dá nova nova decisão sobre rota entre litoral de SP e o do Paraná; veja o que é Não, estão na superfície da internet. Meu foco de pesquisa é a radicalização online em massa. Tudo em plataformas e aplicativos disponíveis e ao alcance de qualquer criança e adolescente. Quais por exemplo? Cada plataforma tem uma dinâmica diferente. E suas funcionalidades podem aumentar ou diminuir o tempo de radicalização. Por ordem de risco, Telegram é o primeiro, nosso principal foco. Em seguida, o Discord. Peguei muitas transmissões violentas lá. A Ordem de Nove Ângulos atua nesses servidores. Clover Space, o antigo Project Z, um app infantojuvenil, é outro (o Discord disse que precisaria de mais detalhes sobre a denúncia para se manifestar; a reportagem tentou contato com as outras plataformas, mas não obteve retorno). Encontrei uma rede ativa de pedofilia, de aliciamento e migração do Discord para lá e fiz alerta público. Depois disso, o Google “desospedou” o Project Z da Play Store, mas eles mudaram de nome para Clover Space e voltaram à Play Store (procurado, o Google informou que precisava de print ou link do problema denunciado para se manifestar). O risco continua. Instagram é pelos Stories, o que dificulta o monitoramento porque só duram 24 horas. E precisa estar com o indivíduo sob monitoramento para identificar. Se o pai achar no celular do filho a SimpleX pode tirar porque, com certeza, está fazendo coisa errada. É uma plataforma com alta privacidade e muitas funcionalidades. E é irrastreável o que ocorre na SimpleX. O Zangi eles usam bastante. É uma espécie de WhatsApp utilizado para conversas internas sem correr risco. O X (antigo Twitter) é outro antro de radicalização. A gente tem hoje de neonazis atuando livremente no X a extremistas violentos islâmicos. Inclusive líderes. O Isis, que tinha sido banido do X, voltou. E o TikTok é hoje a principal plataforma de recrutamento para redirecionar para Telegram e Discord (procurados, X e Tiktok também não falaram).

Como funciona o recrutamento pelo Tik Tok?

Geralmente são meninas recrutadoras. Tem se falado muito dos meninos e se esquecido das meninas no ecossistema de radicalização online. Elas não são apenas vítimas. No Discord há casos de agressoras. Com o recrutamento, elas ganham cargos dentro dos servidores. Se divulgar o servidor no TikTok ou no Instagram, pode ganhar um cargo de princess (princesa) daquele servidor nocivo. Se colar na bio (espaço de apresentação pessoal) o link de convite do servidor nocivo do Discord, aumenta seu status intragrupo. No TikTok, há muitos edits para direcionar crianças e adolescentes para lá. São edits atrativos, com musiquinha legal, ceninhas. No Rio Grande do Sul, uma menina de 12 anos estava planejando matar o próprio irmão e fazer um massacre. Ela botou o gato no liquidificador numa transmissão. Doze anos, tá?

O que são essas transmissões no Discord?

Eles chamam de evento. Antes usavam o termo Lulz, que era quando mostravam automutilação, de meninas se batendo, planejamento de atentado, violência extrema contra animais, tudo ao vivo. Avisavam: “Vai ter Lulz tal dia, tal hora”. É difícil entrar porque precisa de convite. Só que de lá pra cá muito trabalho foi feito. O Ministério da Justiça criou o Escola Segura. Fiz um relatório sobre essas subculturas todas. Muita gente foi apreendida. “Aprendida” porque a maioria era adolescente. E até criança: a mais nova que fez atentado tinha 10 anos.

Eles se concentram em alguma região do Brasil?

Não, são totalmente pulverizados: Ceará, Rondônia, Bahia, Rio Grande do Sul… Todos os Estados. Foi pego um menino no interior do Pará, numa cidade de 6 mil habitantes, que se apresentava como Luke, tinha vários servidores e participou da radicalização do adolescente em São Paulo, que em 2023 invadiu uma escola, matou uma colega e feriu 3. Esse menino de Sapopemba (zona leste paulistana) participava de três subculturas nocivas e se radicalizou em três meses.

Como está esse ecossistema extremista?

Deu uma aliviada num período após esses supostos líderes serem pegos, mas, como esse extremismo pós-organizacional não tem hierarquia, centralidade, verticalidade, quando um desses meninos ou meninas cai, cria-se um vácuo. E logo já sobe outro e cria o próprio servidor e esquema de poder. Algo imparável. Agora está com mais servidores do que antes. Aumentou enormemente também o grau de sadismo e violência, crescido o incentivo ao abuso sexual infantil entre eles.

Que grupos estão mais disseminados no Brasil? Há um perfil de participantes?

Tem umas idades críticas. A faixa dos 13 aos 15 anos é a que a gente mais pega agora. Há muitos pardos. Ao contrário do que já foi dito, não são só meninos brancos. Não dá para saber toda a condição social, porque usam anonimato. Mas, pelas escolas, tem desde pessoas muito pobres até com alto poder aquisitivo. Já peguei, por exemplo, adolescente dizendo que roubou R$ 80 mil do pai para comprar armas. São mais meninos do que meninas. Só que as meninas exercem o papel de recrutadoras. Não são somente vítimas, mas também agressoras.

Agressoras contra meninas e meninos?

Sim. A dinâmica é assim: nesses eventos tem um palco onde sobem os donos do servidor, alguém que ele convidou e sobe a vítima. Antes do carnaval, peguei uma transmissão no Discord onde um menino negro com uma balaclava subiu ao palco com um menino e uma menina agressores e ficou sendo incentivado a beber água sanitária. Ele começou a filmar a irmã dele, pequena, que estava dormindo, e ficou sendo incentivado a molestar a criança. Geralmente evito interação, mas nesse dia interagi porque ele estava bem inclinado a realmente abusar da irmã. Ao vivo. Mandei uma mensagem pedindo, por favor, para ele não fazer aquilo. Ele respondeu “ok” e não fez. No entanto, chutou a irmã.

Como você entra nesses eventos?

Com perfis fakes. E depois de um tempo eles caem porque denuncio (às plataformas). Mas o tempo de resposta está muito longo. E tem a plateia, que fica no chat sugerindo novas formas de agressão, falando “faz isso”, “faz aquilo” para os condutores do palco mandarem o indivíduo fazer.

Você foi a única que falou para ele não abusar da irmã?

Eu falei no privado. O que ele recebeu mais de mensagem privada não posso afirmar, pois não tenho acesso. Mas no chat toda a plateia, com mais de 150 pessoas, o incentivava a fazer mais coisas. Venho alertando desde o ano passado a Polícia Federal e a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) sobre isso: nesse processo de radicalização online, estamos com uma epidemia de abuso infantil entre eles. Não é mais coisa esporádica, como era em 2023. Hoje é diariamente.

E sugerem abusos dentro de casa?

Dentro de casa. Eles incentivam não só o abuso, mas a filmarem, compartilharem entre si, chamam de CP, Child Porn. “Faço CP hoje, me manda CP, estou vendendo CP, quero CP, produz CP.” Eles instruem a abusar de irmão, de criança menor - mesmo na rua, mas principalmente em casa -, a produzir conteúdo, compartilhar. E vendem também. Tem aumentado o número de apreensões onde a polícia encontra conteúdo de pornografia infantil com adolescentes.

Onde isso acontece?

No Telegram, no Clover Space e no Discord é o tempo inteiro. No TikTok, quando fazem, (a plataforma) derruba (a reportagem tentou contato com as redes citadas, mas não obteve retorno). São meninos agora, mas que tipo de adultos serão? Está lidando com violência extrema contra animais, pessoas, mulheres, com pedofilia. E ano passado começou mais um incentivo: o pagamento. Fazem pagamento via Pix ou Robux, a moeda digital do (jogo) Roblox (em nota, a plataforma disse ter equipes focadas em identificar e remover proativamente conteúdo extremista, desmantelar grupos e indivíduos que tentam disseminá-lo e interagir com autoridades policiais). Nessa última transmissão, onde o menino chutou a irmã e bebeu água sanitária, peguei print de um Pix de R$ 20 que fizeram. Daí ele bebeu água sanitária. E tinha gente oferecendo até R$ 100 para ele abusar da irmã. Tem mais esse extra pecuniário na radicalização. O fator financeiro pode fazer esses meninos e meninas entrarem nessas subculturas e ganharem dinheiro com isso.

Por que a faixa dos 13 aos 15 é tão arriscada?

É difícil para todo adolescente, uma fase de descoberta. Tem a transformação do corpo, da voz, a parte hormonal. Há muitas dúvidas sobre si mesmo. Vou ser popular? Sofrer bullying? Ter amigos? E são uma infância e uma adolescência 100% diferentes das nossas. Eles não têm mais contato social. O máximo que têm é na escola. Mesmo assim, muito pouco. Não brincam, não têm gincana, campeonato de esporte intercolegial. Acabaram muitas coisas que os levavam a saber o limite do outro, do aceitável. Quando tem contato social todo dia, tem de levantar para um idoso sentar. Se pisou no pé, pedir desculpa. “Opa, se eu fizer isso vai ser ruim, porque vai ter consequências para aquela pessoa.” No mundo virtual, isso desaparece. Esses meninos não têm mais essas referências. É uma idade onde querem pertencimento, mas estão mais abertos e vulneráveis a sofrer essa fusão de identidade em ambientes extremistas. É muito, muito crítica.

Michelle, quantos anos você está nessa área?

Desde o fim de 2018, mas focada em prevenção da radicalização online desde 2019.

Como consegue lidar com tanta violência?

Não consigo. Sou hoje muito mais triste, enfrento depressão. Sofro assédio, cyberbullying, ataque. Mas é necessário fazer (esse trabalho). Tenho uma filha de 19 anos que, pra mim, é adolescente. Ela é lésbica. Minha filha é alvo. Não só ela pode se radicalizar online, porque LGBTs também são alvo de radicalização, principalmente quando encontram rejeição e preconceito, mas ser alvo da violência. É por isso que foco na prevenção. Em 2021, trouxe ao Brasil o primeiro Guia de Prevenção da Radicalização Online, feito pela Cynthia Miller-Idriss, da Universidade de Washington. Quatro anos de lá pra cá e só agora a sociedade está acordando. Entre 2001 e 2024, foram 61 atentados violentos em ambiente escolar no Brasil. De 2022 para 2024, só em dois anos, mais de 40.

Você se sente ameaçada?

É perigoso. Fui a um seminário no Rio Grande do Sul, mas só postei que tinha estado lá quando já estava em Curitiba. Não tenho fotos da minha filha nas redes, não sigo a escola ou o perfil dela nem deixo que sigam. E não posto onde estou.

Nesse cenário assustador, o que precisa ser feito por autoridades e pais?

Há muitas lacunas. Muitas. Primeiro: não há academicamente no Brasil um campo de prevenção e combate ao extremismo violento e à radicalização. Existe fora, mas não aqui. Na parte legislativa, precisa, para ontem, de um projeto de lei para regulamentação do extremismo violento e terrorismo online. Específico para isso. Objetivo, técnico, para ao menos começar a derrubar certos perfis e conseguir recursos para as agências.

Faltam recursos para agências de segurança pública. Falta inteligência. Não tem investimento. Sabe quantas pessoas começaram a Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos de Ódio na Polícia Federal? Duas (hoje são oito agentes). Para um país de 220 milhões de pessoas. Falta investimento., direcionamento. É uma ameaça emergente, mas faltam recursos.

Tem muita gente que não gosta que se fale isso, mas também tem defasagem em relação à maioridade penal. E é necessário que se debata. Não é mais justificável um adolescente de 16 anos matar 4 pessoas e só ficar dois anos apreendido. De repente, valeria individualizar as penas.

Também precisamos de projetos reais de desradicalização. Não tem no Brasil ainda. Não adianta pegar esses meninos e só botar ali dentro (de instituições como a Fundação Casa). Crianças inseridas nessas subculturas perderam a sensibilidade diante de tanta violência, inclusive extrema, inclusive intrafamiliar. Muita gente fica achando que só vai acontecer com outro. Que é o judeu o alvo, o gay, a mulher. Mas geralmente é a violência intrafamiliar que eles idealizam. A mãe, o pai, os irmãos. Já teve caso no Brasil. O menino que esquartejou o irmão autista de 7 anos já estava radicalizado havia dois anos.

Como funciona a desradicalização?

São muitas etapas. Há um projeto no Reino Unido, o Prevent. O pai pode entrar em contato anonimamente e falar: “Acho que meu filho está se radicalizando, está obcecado por armas, em isolamento social, mais agressivo”. Aí o Prevent faz a avaliação de risco. E uma equipe de assistentes sociais e psicólogos atuará para tentar desligá-lo daquelas ideologias. É um projeto que precisa de investimento para um trabalho a longo prazo e tratar da saúde mental desses meninos. Porque na escola, quando tem psicólogo, eles não vão. Eles inclusive desincentivam entre eles essa procura. Têm medo de ser estigmatizados, de alguém saber que precisam de ajuda. O ideal seria uma rede de apoio psicológico anônima. Estão ansiosos, sem perspectiva: “E se eu não conseguir me formar? Se não tiver bom emprego? Se não conseguir sair de casa?” E é nesses momentos que os agentes maliciosos se aproveitam. Eles não apontam o dedo: “Ah, você é incel’. Eles falam: “Tenho resposta para as suas queixas”. E os meninos acabam capturados.

Como os pais têm que agir diante de tudo isso?

Na minha experiência, os pais só descobrem quando a polícia bate na porta.

É bem o que a série Adolescência mostra.

A série foi fiel ao que vejo há anos. É quando bate na porta que vem aquele choque e consternação. Mas existem sinais da radicalização online. Isolamento social é um deles, mas eles geralmente se expressam também verbalmente. Ficam um pouco mais violentos, passam a desumanizar outros grupos. Alguns tipos de insultos, como chamar as pessoas de vermes, de ratos, são sinais claros de que podem estar em um processo de radicalização. Foco em armamento e conteúdos ultraviolentos é outro sinal. Quando há automutilação envolvida, geralmente mudam a forma de se vestir. Passam a usar casaco mesmo no calor, blusa de manga, de gola, calça jeans. Aí a mãe precisa estar mais presente, observar o corpo do filho, da filha. Às vezes, eles se cortam perto da barriga para ninguém ver. Às vezes, perto do pescoço.

Muito tempo online à noite dentro do quarto é outro sinal. O extremismo chega na palma da mão. Está ali conversando muito? Pergunta quem é, pede para entrar, veja os seguidores. A gente não manda nosso filho para casa de alguém sem saber para onde vai. É a mesma coisa online. Não invadir a privacidade porque ela é importante para eles, mas precisa prestar atenção. O problema não está escondido na deepweb, está na palma da mão.

O Discord disponibilizou a Central da Família, para que o pai possa fazer O controle parental e acessar. E atenção: mesmo que um nome não pareça nada demais, peça para ver. Já peguei servidores nocivos que tinham o nome de “Tolerância”.

Como falar com os filhos sobre isso?

Conversa franca é sempre o melhor caminho: “Não vai acontecer nada com você, só quero te ajudar”. “Onde você está? Com quem está falando?” O adolescente às vezes têm medo de contar sobre suas angústias, algo que fez ou está fazendo de errado. Se você viu algum sinal, procure um psicólogo, assistente social, procure a escola para conversar antes que o pior aconteça. Não são todos que vão chegar a uma ação violenta, podem só idealizar. É uma minoria que chega, mas, quando chega, causa muito estrago. Para si, para as vítimas, para a família. Estão ensinando nossos filhos a odiar - e a se odiarem. É aí que a gente tem de entrar. E sem apontar dedos. As pessoas são recuperáveis.

Qual sua posição sobre restringir celular?

A radicalização online é algo que a sociedade precisa enfrentar de forma coletiva. Não são só agências de segurança pública, setor de inteligência, pesquisadores, plataformas. Não é só retirar o celular. Tem de ter um pacto coletivo. E não só com medidas punitivas. Mas, como mãe e pesquisadora, daria um conselho: se você tem filhos pequenos, não dê celular antes dos 15 anos. Dei para a minha filha antes, aos 10 anos, e me arrependo amargamente. Ela entrou em uma plataforma nociva que mexeu com a autoestima dela. Só agora está se recuperando. Tem de ter cuidado.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.