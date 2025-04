Ela viu o filho adolescente preso após atacar escola e desabafa: ‘Que nenhuma mãe passe por isso’

Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

PUBLICIDADE A enfermeira Adriana não assistiu à série Adolescência, mas a notícia do novo sucesso da Netflix a fez relembrar um drama vivido há quase três anos. Seu filho Henrique, então com 18 anos, atacou o colégio onde estudara, em Vitória (ES). A produção de streaming, por sua vez, conta a história de um garoto acusado de matar uma colega no Reino Unido e motivou discussões sobre masculinidade tóxica, incels e cooptação de meninos por fóruns de radicalização online. Armado com seis facas ninjas, arco com 59 flechas, três bestas e quatro coquetéis molotov, Henrique invadiu a Escola Municipal Éber Lousada Zippinotti em 19 de agosto de 2022. Após ameaçar funcionários e alunos, ele foi detido por policiais e seguranças e o atentado terminou sem feridos. O rapaz hoje está preso e responde por seis crimes.

Na série da Netflix, ator Owen Cooper interpreta Jamie Miller, garoto de 13 anos acusado de assassinar colega de escola Foto: Divulgação/Netflix

Sem julgamento definitivo nem assistência psicológica, Henrique já sofreu ameaças de morte e foi transferido de presídio. Com a popularidade da série da Netlfix, Adriana vê uma oportunidade de alertar as famílias sobre sinais no comportamento dos adolescentes que não devem ser ignorados.

“Eu achava que não faltava nada para o meu filho. Não faltou amor, não faltou dinheiro, não faltou oportunidade”, contou em entrevista ao podcast Mulheres Reais, da Rádio Eldorado. Ela afirma que, após a tragédia, Henrique relatou falta de propósito na vida e desejo de morrer.

Segundo a mãe, o rapaz contou depois que a intenção ao invadir a escola armado era, na realidade, ser morto pela polícia. “Hoje vejo que faltou perguntar ao meu filho o que ele queria ser, o que ia fazer, como via o futuro dele. Esse foi o motivo pelo qual meu filho fez isso tudo, chegou a esse ponto de (querer) terminar com a própria vida porque não via nada na frente dele”, diz.

“Esses jovens de hoje estão perdidos, parece, em relação ao futuro, não veem objetivo. Converse com o seu filho sobre isso, sobre o que ele pensa sobre o futuro, o que quer ser. Antigamente a gente perguntava o que você quer ser quando crescer e parece que isso está meio perdido para os jovens, esse mundo tecnológico, essa facilidade de tudo na mão, no celular. Talvez essa facilidade toda tenha provocado um vazio neles, essa falta de propósito, de uma paixão, um hobby, um esporte, uma religião”, acrescenta Adriana, que pediu para não ter o sobrenome divulgado por causa de ameaças.

“Eu gostaria que essas mães de outros meninos tivessem os mesmos acessos que eu posso ter. Que nenhuma mãe passe por isso, nem como vítima, nem como algoz. A gente sabe que é impossível parar 100% desse movimento. Mas, se eu conseguir evitar um, já fico satisfeita. É cuidar dos filhos de perto mesmo”, conclui.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.