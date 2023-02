Em Paraisópolis, um jovem tenta transformar a comunidade pela música; conheça sua trajetória

Leia também Marcin Oleksy: amputado indicado ao Puskás é operário e teve apoio do filho para voltar ao futebol

Observar o brilho nos olhos da pequena Eloá Angela de Sousa, de 8 anos, tocando bateria, piano ou a caixa da percussão nas aulas do Instituto Unidos de Paraisópolis dá a dimensão da importância do projeto para crianças, jovens e adultos da comunidade.

O instituto foi fundado em 2019, pelo jovem Acacio Reis, de 30 anos, músico profissional e morador de Paraisópolis, desde os cinco anos de idade. Nascido e criado pelas ruas do Bixiga, na Bela Vista, tem a lembrança vívida dos ensaios da escola de samba Vai-Vai. Com a separação dos pais, foi morar com a mãe em Paraisópolis. Lá, foi beneficiado por um extinto projeto cultural, de nome “Barracão”.

Acacio Reis, morador, músico e idealizador do projeto Unidos de Paraisópolis. Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Os anos passaram, Acacio também estudou e tocou na Orquestra de Paraisópolis, onde aprendeu a ler partituras, obteve uma bolsa de estudos em uma faculdade de música, no período noturno. “Eram duas horas para ir, duas horas para voltar, todos os dias”, relembra ele, que saía da zona sul, rumo ao bairro do Belém, zona leste de São Paulo.

Quando saiu da faculdade, o desejo de retribuir tudo aquilo que tinha ganho com os projetos sociais e culturais foi tomando forma, mas ele trilhava um caminho que parecia o afastar desse sonho, tendo de levar o sustento para casa com outras formas de trabalho. “Já fui pegador de bolinha de tênis, ajudante de pedreiro, trabalhei na feira fazendo carreto, fui caixa de shopping, dos trabalhos que me lembro”, diz Acacio.

Continua após a publicidade

O Instituto tem data certa de fundação, dia 13 de setembro de 2019, mas o jovem lembra que uma tragédia na comunidade foi o estopim que precisava. “A chacina onde nove jovens foram mortos no final daquele ano foi um empurrão para mim (em referência aos adolescentes mortos pisoteados após ação da Polícia Militar em um baile funk, em 1º de dezembro de 2019). Comecei a mobilizar as pessoas”, diz ele.





Um estacionamento com alguns contêineres foi o local encontrado para sediar o Instituto. “Esses contêineres foram feitos para servir para a construção de um shopping que nunca saiu do papel”, explica ele. O endereço fica a poucos metros, um quarteirão, da viela onde os jovens morreram em 2019.

No espaço, o sonho começou a tomar forma em aulas de musicalização infantil, o primeiro curso do Instituto, percussão, piano, flauta-doce, teoria musical, além de inglês para crianças e adultos e aula de artes.

Em março, estão previstos a abertura de outros cursos, como robótica, design gráfico, fotografia e saxofone. No total são onze professores voluntários e 180 alunos. O instituto recebe a ajuda de alguns doadores e também de empresas, como uma loja de música que forneceu alguns dos instrumentos utilizados.

Instituto Unidos de Paraisópolis, criado músico profissional Acacio Reis, oferece aulas de música, inglês e artes para crianças a adultos da região. Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Continua após a publicidade

Os professores possuem histórias de vida semelhantes à de Acacio, exemplo de Jean Lucca Rocha, de 23 anos, professor do curso de violão. Ele também se formou na mesma faculdade e precisava cumprir horas de estágio. Pediu ajuda ao amigo e começou a ministrar aulas por lá. “Me encantei tanto com a proposta do projeto que hoje, mesmo se o Acacio me mandar embora, não saio daqui”, brinca ele, que no último domingo explicava para a turma o modo correto de afinar o violão.

Jean também foi aluno de uma ong em Taboão da Serra, cidade que vive até hoje. “Moro na periferia de Taboão, na divisa com Embu. A escola era no centro, demorava um bom tempo para chegar, mas aquilo mudou minha vida”, diz ele. O professor tem a meta de fazer uma camerata com os alunos e assim, fazer apresentações.

As apresentações dos alunos, aliás, são hoje uma importante fonte de renda para manter o Unidos de Paraisópolis. No final do ano passado foram algumas, em eventos como o da XP Investimentos, CIEE, e até um evento que teve como anfitrião o ator e comediante Fabio Porchat. O cachê obtido é distribuído entre manutenção do espaço, reparo dos instrumentos e bonificação para os professores.

Para março, instituto prevê a abertura de cursos de robótica, design gráfico, fotografia e saxofone. Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Nesse carnaval os alunos da Unidos de Paraisópolis vão sair em cortejo pelas ruas do bairro no domingo (dia 19), concentração às 15 horas, e terão a ajuda preciosa de outras escolas e ongs que atuam na região, como o Ballet de Paraisópolis, Rugby de Paraisópolis e Projeto Tênis na rua e todos aqueles que tem samba no pé. “O ballet de Paraisópolis será nossa comissão de frente e eles são ‘pé quente’, já desfilaram em duas escolas de samba que foram vencedoras”, ressalta Acacio.

E essa tarde de carnaval pelas ruas do bairro, com muito ritmo e percussão, será inesquecível para a pequena Eloá, a aluna dos olhos que brilham. Criada pela avó, Fabiana Angela, e cujo avô deu de presente um pianinho de brinquedo, comprado em uma viagem para Aparecida do Norte. Segundo palavras da avó, a menina ficou mais falante, extrovertida e comunicativa após as aulas, um espaço onde pode tocar e experimentar todos os instrumentos e, principalmente, ter acesso a fazer sua própria história.