Aeroporto de Porto Alegre tem voos cancelados e filas após ventos de quase 80km/h

Os fortes ventos registrados entre a noite de segunda-feira, 11, e a manhã desta terça, 12, em Porto Alegre, causaram o cancelamento de voos e provocam grandes filas no Aeroporto Salgado Filho. Pelo menos 12 voos de três companhias aéreas diferentes foram cancelados nesta manhã - cinco deles tinham destino para aeroportos do Estado de São Paulo. Voos de outras regiões do País com destino a Porto Alegre também foram afetados.

A Fraport, concessionária que administra o aeroporto, informou que, em função dos ventos, dez voos de pernoite não pousaram e precisaram alternar para outros aeroportos, o que impactou nas decolagens previstas para esta terça.

Entre os voos cancelados na capital gaúcha, dois foram da Latam com destino a Congonhas e Guarulhos; nove da Azul, incluindo viagens a Viracopos e Guarulhos; e um da Gol, para Congonhas.

Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, enfrenta problemas nos voos devido aos fortes ventos Foto: PMPA

A Infraero, que administra o aeroporto de Congonhas, informou que até às 9h30 da manhã a suspensão dos voos em Porto Alegre não provocava reflexos no aeroporto paulista.

Em nota, a Azul informou que precisou alternar cinco voos com origens em Campinas, Guarulhos, Congonhas e Santos Dumont para os aeroportos de Curitiba, Florianópolis e Campinas. Além disso, cancelou outros nove voos entre o aeroporto de Porto Alegre e as cidades de Belo Horizonte, Curitiba, Campinas e Guarulhos.

A Latam declarou que “tem alterado a programação ou alternado o pouso de voos no Brasil nos últimos dias devido aos efeitos das condições meteorológicas adversas na região Sul do País”. A Gol, por sua vez, cancelou quatro voos com saídas ou chegadas para o Salgado Filho. As três companhias informaram que estão prestando as devidas assistências aos passageiros afetados.

Temporais devem continuar no Sul até quarta-feira

Os fortes ventos começaram pouco antes das 23h de segunda-feira. A MetSul informou que a estação meteorológica do Aeroporto Salgado Filho registrou rajadas de vento de 76 km/h naquele momento.

De acordo com a empresa de meteorologia, uma “frente fria avança mais nesta terça no Rio Grande do Sul e traz dia de muitas nuvens com chuva no oeste, centro e no sul. Alerta-se para chuva localmente forte e com elevados volumes, além de temporais isolados de vento e granizo”.

Segundo a Defesa Civil do estado, 47 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul desde a semana passada. Há ainda oito desaparecidos.