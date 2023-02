PM aposentado mata empresário a tiros dentro do Procon de Campo Grande por dívida de R$630

Um homem foi morto a tiros por um policial militar reformado durante audiência para a negociação de uma dívida de R$ 630 na sede do Procon de Campo Grande na manhã de segunda-feira, 13, de acordo com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O policial militar aposentado José Roberto de Souza, autor dos disparos, ainda está sendo procurado pela polícia.

Em nota, o governo disse que lamenta o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos do empresário Antônio Caetano de Carvalho, de 67 anos. A vítima foi morta com três tiros na cabeça. O Estado também afirma que acompanha o andamento das investigações.

“A exigência do rigor da lei nas investigações e punição do responsável é o compromisso que assumimos com a sociedade sul-mato-grossense”, disse.

“Não era a primeira audiência entre as partes. As pessoas voltaram para pegar a documentação. Não havia sido exitosa a negociação e aconteceu este triste fato. Ainda estamos apurando todos os detalhes e levantando tudo o que aconteceu dentro da sala de audiência. Também vamos verificar se houve alguma falha de segurança”, disse Patrícia Cozzolino, secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos.

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) lamentou a morte do empresário e diretor da entidade. Foto: Reprodução/ACICG

O governo afirmou ainda que dará todo o suporte psicológico necessário aos servidores do órgão. Ressaltamos que haverá apuração para que haja melhora imediata na segurança dos atendimentos”, afirmou.

Nesta terça-feira, 14, as atividades ainda permanecem suspensas no Procon de Campo Grande. O atendimento será retomado normalmente na quarta-feira, 15.

Continua após a publicidade

Nas redes sociais, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) também lamentou a morte do empresário e diretor da entidade.

“A ACICG manifesta suas condolências aos familiares e amigos neste momento de pesar”, publicou.