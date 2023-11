Empresário sueco é achado morto em Balneário Camboriú; sócio é preso suspeito do crime

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o assassinato do empresário sueco Jonathan Jensen, de 21 anos. O sócio da vítima, Oscar Melander, de 22, foi preso por suspeita do crime.

Jensen, que morava em Joinville, foi à casa do sócio no Bairro da Barra, em Balneário Camboriú na quarta-feira, 15. O corpo do empresário foi encontrado dentro da residência do sócio com marcas de agressões e cortes, conforme a polícia.

Melander foi encontrado dirigindo o carro da vítima, um Mercedes, na cidade de São José, na região de Florianópolis. Preso pela Polícia Militar, ele estava acompanhado de dois homens que se apresentaram como seus advogados.

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o assassinato de um empresário sueco. Na foto, imagem de viatura da polícia. Foto: Divulgação/PCSC

O delegado Vicente Soares, que investiga o caso, disse que o suspeito ficou calado ao ser interrogado pela polícia. O fim da sociedade entre Melander e a vítima em uma empresa de marketing é uma das hipóteses dos investigadores como motivo do homicídio. “Estamos trabalhando com a hipótese de que o autor do crime não aceitou o fim da sociedade, mas estamos apurando tudo ainda”, disse o delegado.

Os investigadores agora aguardam o laudo pericial para saber como Jensen foi morto. O prazo para a conclusão do inquérito é de 30 dias. O Estadão não conseguiu localizar a defesa do suspeito.