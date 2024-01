Corpo de enfermeira grávida encontrada morta no Espírito Santo estava coberto de cal

Uma enfermeira de 30 anos, grávida de oito meses, foi encontrada morta a tiros à margem de uma estrada rural do município de Alfredo Chaves, no Espírito Santo. Seu corpo estava coberto de cal e foi encontrado na última quinta-feira, 11, mas só foi identificado na segunda-feira, 15. A polícia investiga o caso e, por enquanto, ninguém foi preso.

Iris Rocha de Souza morava em Serra, na região metropolitana de Vitória, era pesquisadora do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes e desde março de 2023 cursava mestrado em Ciências Fisiológicas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ela tinha um filho de oito anos e estava grávida de uma menina.

Segundo a polícia, no dia 10 Iris conversou com a mãe pelo Whatsapp e informou que no final de semana iria visitá-la. Essa foi a última conversa entre elas. Apesar da falta de notícias nos dias seguintes, a família não suspeitou que nada de grave pudesse ter ocorrido à enfermeira.

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo divulgou nota lamentando a morte de Iris Rocha de Souza Foto: Reprodução/Facebook/Coren-ES

No dia 11, a Polícia Militar em Alfredo Chaves recebeu uma denúncia de que havia um corpo abandonado à margem da estrada que liga o distrito de Matilde ao bairro de São Bento de Urânia. Policiais foram ao local e encontraram o corpo de uma mulher, coberto com cal e com apenas um documento – um cartão com o nome de Iris, sem sobrenome. Também havia cinco cápsulas de arma de fogo.

O corpo foi levado ao Serviço Médico-Legal de Cachoeiro de Itapemirim, onde exames constataram que foi alvejado por pelo menos dois tiros.

A polícia começou a procurar familiares de pessoas chamadas Iris, e na segunda-feira, 15, chegou a Márcia Rocha, mãe da vítima.

Tanto a Ufes como o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) divulgaram notas lamentando o ocorrido. “É com profundo pesar que o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo recebe a trágica notícia do falecimento da enfermeira Íris Rocha, de 30 anos, ocorrida de forma brutal em Alfredo Chaves, no sul do Estado. A jovem, que dedicou sua vida ao cuidado e bem-estar dos pacientes, foi vítima de um ato de violência que choca a todos nós. Que a memória de Íris Rocha permaneça viva em nossos corações, como exemplo de dedicação e amor à profissão”, escreveu o Conselho.

“É com muito pesar que comunicamos o falecimento da nossa mestranda Íris Rocha de Souza. Ela parte deixando-nos muitas lições de coragem e resistência, mas também um sorriso permanente a qualquer um que a encontrasse. Que a família e amigos tenham consolo e serenidade para enfrentar essa tempestade”, escreveu a Ufes.