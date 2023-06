Entenda o porquê do São João ser celebrado no dia de hoje

O Dia de São João Batista é comemorado neste sábado, 24 de junho, data que marca seu nascimento. São João é tradicionalmente conhecido como o “Santo Festeiro” e símbolo das festas juninas de norte a sul do País. Essas comemorações, que ocorrem durante todo o mês de junho, são caracterizadas por forró, danças, pratos típicos, brincadeiras e na sua grande maioria uma bela fogueira.

A comemoração chegou ao Brasil com os portugueses e se popularizou muito no Nordeste até os dias de hoje. O que inicialmente tinha um forte caráter religioso, se tornou um festejo popular por meio de eventos marcados pelas quadrilhas juninas e músicas populares.

Comemoração chegou ao Brasil com os portugueses e se popularizou muito no Nordeste Foto: Tiago Queiroz/Estadão

“Essa é uma simbologia que hoje é multicultural. Essa simbologia tem uma representação muito forte porque envolve não só a tradição religiosa dos padroeiros, mas as festas profanas que são regadas a muito forró, baião e xote”, explica Emanuel Andrade, professor e pesquisador da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

São João Batista é o único santo que tem tanto o nascimento quanto seu martírio, em 29 de agosto, evocados em duas solenidades distintas pela Igreja Católica. Além de todas as festividades, o religioso também é considerado o santo mais próximo de Cristo, pois além de ser seu parente de sangue, Jesus foi batizado por ele nas margens do rio Jordão.

Desde que as festas juninas foram trazidas pelos portugueses, a comemoração sofreu influências das culturas africanas e indígenas e, por isso, ela possui características peculiares em cada parte do Brasil.

Continua após a publicidade

Para além do sincretismo católico, as religiões de matrizes africanas celebram a data com o culto ao orixá Xangô, divindade que representa a justiça, a sabedoria, o raio e o fogo. Assim como São João, o orixá é referenciado através da fogueira em casas de axé de todo o Brasil.

“A fogueira de Xangô é acesa normalmente como se acende uma fogueira de São João. Ela é acesa para celebrar a vida e para cantar o fogo. É no fogo que ele se apresenta, no momento em que cantamos e ofertamos”, diz o babalorixá Pai Luiz de Ossain, responsável pelo terreiro Ilê Axé Togum lejí, no Recife.

Tradição nordestina

O crescimento da festividade aconteceu sobretudo no Nordeste. O São João de Caruaru, em Pernambuco, terá 65 dias de festa, que começou no dia 28 de abril e chega ao fim apenas em 1º de julho.

Em 2022, o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, em Caruaru, recebeu mais de 1 milhão de visitantes nas mais de mil apresentações da programação. Segundo dados da Prefeitura Municipal de Caruaru, a festa movimentou financeiramente, ao todo, R$ 558 milhões, entre hotelaria, turismo, alimentação e geração de emprego e renda.

Vale lembrar que nos Estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba o dia de São João é feriado. Este também é um feriado municipal nas cidades onde o santo é padroeiro e em outras que homenageiam o religioso. “O São João passou a ocupar um lugar muito importante na cultura nordestina, estando presente na questão econômica, cultural, religiosa e nas tradições que se multiplicam. Hoje se olha com olhar turístico, e vem gente do Brasil inteiro conhecer”, pontua Emanuel Andrade.

“O São João pra mim sempre foi um momento mágico desde criança, por tudo que ele representa pelo povo nordestino. Agora adulto fico mais ansioso pela chegada da festa pra curtir os shows. Aqui em Caruaru a cidade toda fica mais animada com essa época com o colorido da decoração. Além do fato das dezenas de polo das festas pra aproveitar como quiser”, comenta Daniel Nascimento, estudante e morador da cidade.

Continua após a publicidade

Festa Junina e quermesse em São Paulo

Em São Paulo, há muitas opções para quem quer curtir o frio com comidas típicas como a canjica e a pamonha. O Estadão selecionou 13 festas juninas do calendário da cidade, de diferentes estilos e gostos.

Festa Junina e quermesse em SP: confira as atrações para ir com amigos e a família