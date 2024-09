Dono da bet Esportes da Sorte se entregará à polícia em operação que mira jogos ilegais, diz defesa

A investigação começou com uma apreensão de R$ 180 mil e foi dividida em três fases: aquisição, ocultação e integração do dinheiro ao patrimônio dos envolvidos – esta última é a que motivou a prisão de Deolane e a apreensão do avião vendido por Gusttavo Lima a José André da Rocha Neto, outro dono de site de apostas esportivas.

Leia também Deolane Bezerra: como é prisão onde está a influenciadora

A Esportes da Sorte é operada pela HSF Gaming N.V. e atua no segmento desde 2018. Segundo seu site, é “considerada uma das empresas mais confiáveis e estáveis do mercado”, com “reputação consolidada por oferecer uma plataforma completa, com diversas categorias, uma equipe de especialistas em jogos e as melhores odds”. Assim como a controladora da Vai de Bet, a HSF Gaming N.V. está registrada em Curaçao. /COLABOROU LUCAS AGRELA