Espuma na estação de tratamento Guandu pode afetar 13 milhões de pessoas no Rio

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) do Rio suspendeu o abastecimento de água a partir da Estação de Tratamento (ETA) Guandu, o que pode atingir até 13 milhões de pessoas na capital e na região metropolitana do Rio.

O motivo é a presença de uma espuma branca no manancial, que segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) “não tem origem natural”. A Polícia Civil foi acionada e vai investigar possível crime ambiental.

A presença da espuma branca foi constatada na madrugada desta segunda-feira, 28, por técnicos da companhia. O abastecimento a partir do Guandu foi interrompido às 5h30, e a previsão é de que seja retomado ao longo do dia. Apesar disso, algumas regiões poderão ter problemas no abastecimento por mais 72 horas.

Cedae suspendeu o abastecimento de água; espuma branca no manancial “não tem origem natural” Foto: REPRODUÇÃO/TV GLOBO

A Cedae informou que a suspensão do serviço “foi tomada para garantir a segurança hídrica da população atendida pelo Sistema Guandu”. Ainda de acordo com a companhia, técnicos irão monitorar as condições do manancial “até que a concentração deste material não represente risco e, assim que a situação for controlada, a operação da ETA será retomada”.

Além da Polícia Civil, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) foi notificado para investigar o caso. As concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, responsáveis pela distribuição de água nas regiões atendidas pelo Sistema Guandu, também foram comunicadas. Pelo menos 21 bairros da zona oeste da capital tiveram o abastecimento interrompido ainda pela manhã.

O Sistema Guandu é responsável por 80% do fornecimento de água da Região Metropolitana do Rio e abastece os municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Queimados, Itaguaí e Mesquita.

Polícia Civil investiga o caso; substância pode ter sido despejada de um caminhão Foto: CEDAE

O agente causador da espuma ainda não foi identificado, mas a suspeita é de que seja uma espécie de detergente. O material exalava forte cheiro de tíner.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 28, o Inea e a Cedae detalharam o problema. Além da verificação se algum estabelecimento licenciado para o despejo no Guandu foi responsável pelo descarte da substância, há a hipótese de que o material tenha sido lançado de outras formas, como de um caminhão, por exemplo. / COM AGÊNCIA BRASIL