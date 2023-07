150 anos de Santos-Dumont: por que é preciso tirar o manto de heroi

Há exatamente 150 anos, em 20 de julho, nascia no município de Palmira, em Minas Gerais, Alberto Santos-Dumont, conhecido como o "pai da aviação". Apesar do título, a disputa sobre quem é o verdadeiro responsável pelo veículo de transporte mais avançado de nossa época continua.

Para muitos historiadores, a aviação teve seu início com os irmãos Wright, que realizaram um voo controlado em um veículo motorizado em 17 de dezembro de 1903. Três anos depois, em 23 de outubro de 1906, Santos-Dumont se tornou a primeira pessoa a decolar a bordo de um avião impulsionado por um motor a gasolina, o famoso 14 Bis, no Campo de Bagatelle, em Paris.

A controvérsia em torno de quem é o verdadeiro pai da aviação surge do fato de que os irmãos Wright precisaram de uma espécie de catapulta mecânica para lançar o avião, enquanto a aeronave de Santos-Dumont era autopropulsada, assim como os aviões modernos.

Considerado um dos inventores mais importantes do final do século 19 e início do século 20, Santos-Dumont suicidou-se em 23 de julho de 1932, no banheiro do Grand Hôtel de La Plage, no Guarujá, litoral de São Paulo.

Apesar das diversas homenagens, Dumont não tem o reconhecimento adequado no Brasil e vê o risco de seu legado cair no esquecimento. Afinal, por que grandes inventores brasileiros acabam sendo desprezados? O que é preciso ainda descobrir sobre a biografia e os feitos de Santos-Dumont?

Para responder a estas questões, nós convidamos para uma conversa a editora do Estadão, Luciana Garbin. Ela é autora do livro infantil 'Albertinho e suas incríveis máquinas voadoras' (Editora Letras do Brasil), e foi curadora da exposição 'Santos-Dumont na Coleção Brasiliana Itaú'.

