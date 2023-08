A crise econômica na China e seus impactos no Brasil

A China tem atravessado um dos momentos mais delicados da sua economia, em três décadas. As exportações estão em queda, o mercado imobiliário vive uma crise profunda, os investimentos estrangeiros permanecem estagnados e o desemprego entre os jovens continua alto.

Na questão imobiliária, a gigante Evergrande Group protocolou pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Investidores também acompanham os problemas recentes da gestora Zhongrong International Trust, que é conhecida por financiar projetos de construção de incorporadoras da China.

Sobre o desemprego juvenil, o governo chinês suspendeu a divulgação dos dados, alegando que as estatísticas eram complexas, o que levantou temores sobre a falta de transparência em relação a seus indicadores econômicos. Em junho, a taxa de desemprego para os chineses entre 16 e 24 anos alcançou 21,3%.

O país asiático é o principal parceiro comercial do Brasil, concentrando cerca de 30% das exportações brasileiras. Por isso, o maior impacto deve ser na exportação de commodities metálicas. As ações da Vale, empresa brasileira do setor, que têm exposição à China, acumulam queda acima de 20% no ano.

Afinal, quais as consequências se a economia chinesa não se recuperar em um curto ou médio prazo? De que forma o Brasil pode ver sua economia patinar por causa da China? No 'Estadão Notícias', vamos conversar sobre o assunto com Livio Ribeiro, Pesquisador associado do FGV Ibre e sócio da BRCG Consultoria.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Continua após a publicidade

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi