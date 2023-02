A cruzada de Lula contra a autonomia do Banco Central

Em entrevista ao podcast, economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, analisa pressão exercida pelo presidente sobre Roberto Campos Neto: "Lula está dando um tiro no pé"

O clima não é dos melhores entre o governo do presidente Lula e o Banco Central. O Comitê de Política Monetária, o Copom, anunciou que a taxa básica de juros segue em 13,75% ao ano pela quarta vez consecutiva, fato que desagradou o governo.

Lula e ministros consideram que o presidente do Banco Central traiu a confiança do governo, que contava com o órgão para participar de um esforço conjunto para o Brasil superar os problemas econômicos atuais sem passar por uma recessão.

Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a autoridade monetária poderia ter sido mais "generosa" com o governo no comunicado do Copom, que sinalizou incertezas fiscais. Segundo Haddad, o governo herdou uma "situação fiscal delicada".

A falta de uma nova âncora fiscal somada ao início do governo e a previsão de aumentos de gastos preocupa o mercado financeiro, o que impacta diretamente em indicadores econômicos do país.

E as falas incisivas de Lula podem estar tendo o efeito contrário ao desejado: "Esse tipo de pressão dificulta o trabalho do Banco Central, atrasa eventualmente a queda dos juros e até pode provocar a necessidade de altas adicionais. O presidente Lula está dando um tiro no pé", afirma o economista e ex-presidente do Banco Central Gustavo Loyola.

Loyola é o entrevistado do episódio de hoje do "Estadão Notícias", que analisa os efeitos da crise entre o governo e o Banco Central e o que isso revela sobre o início da política econômica do terceiro mandato de Lula.

