A cultura da aceleração e seu impacto na saúde e nas relações

A vida cada vez mais impregnada pelo digital relegou mudanças de hábitos significativas. Entre elas, está a "cultura da aceleração". Quem nunca ouviu um áudio, ou assistiu a um vídeo, em uma velocidade maior do que a real em diversos aplicativos?

A prática pode parecer inofensiva ou até mesmo representar um ganho de eficiência em certos contextos, porém faz com que se perca, por exemplo, espaços de contemplação - tão fundamental para a criatividade. Segundo especialistas, para evitar adoecimento mental e também que nossas relações fiquem restritas à superficialidade, devemos buscar o equilíbrio e definirmos o que precisamos acelerar e quando é hora de diminuir.

Afinal, como essa velocidade afeta nosso cérebro e a nossa vida em sociedade? Algumas pesquisas já alertam para transtornos mentais, principalmente o de ansiedade, e déficits de atenção.

O repórter do Estadão, Leon Ferrari, fez uma ampla investigação sobre o tema, para entender o impacto da "cultura da aceleração" na dinâmica das relações, no processo de aprendizagem, em nossa saúde e até no mercado da música. Ele é o convidado desta edição do 'Estadão Notícias'.

Também apresentamos depoimentos de algumas das fontes consultadas pelo Leon, como o sociólogo, antropólogo e psicanalista Tiago Pereira Andrade, coordenador do curso de Ciências do Consumo da ESPM; Michelle Prazeres, pós-doutorado em comunicação, velocidade e tecnologias e idealizadora do movimento Desacelera SP; Carolina Terra, pesquisadora em Comunicação Digital e professora na Faculdade Cásper Líbero; e a doutora em Neurociência Aplicada e professora da ESPM, Vanessa Clarissa Marchesin.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Reportagem: Leon Ferrari

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi