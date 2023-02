A disputa pelas vagas no STF e as preferências de Lula

Magistrados, juristas e advogados próximos ao PT e ao presidente já fazem suas campanhas nos bastidores. Resta saber: qual perfil vai guiar a escolha de Lula?

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski e Rosa Weber completam 75 anos em 2023. Pela regra, essa é a idade para a aposentadoria compulsória dos membros da Corte. Lewandowski deve deixar o Supremo em maio, e Rosa Weber em outubro.

Com isso, duas vagas no STF ficarão abertas ao longo do ano. E as discussões sobre os possíveis nomes a ocupá-las já começaram. A indicação de ministros do STF é prerrogativa do presidente da República, e o nome é posteriormente confirmado pelo Senado Federal.

A equipe de Lula já discute as indicações para as vagas desde antes mesmo de o petista assumir o cargo. Entre os cotados, estão o advogado criminalista Cristiano Zanin, que defendeu Lula nos processos da Lava Jato, o ex-secretário-geral do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Manoel Carlos de Almeida Neto, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão, e outros nomes ligados ao grupo Prerrogativas.

No episódio de hoje, a repórter de política Beatriz Bulla traz os bastidores das conversas e movimentações pela indicação ao Supremo. Conversamos também sobre a importância das indicações com o professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) Elival Ramos.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel BomfimProdução/Edição: Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela ForteSonorização/Montagem: Moacir Biasi