A exploração de petróleo que causou um 'racha' no governo

Na semana passada, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) negou o pedido da Petrobras para explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. O indeferimento da licença foi assinado pelo presidente do órgão, Rodrigo Agostinho.

A companhia havia pedido para explorar o chamado bloco 59, que junto com outros cinco blocos têm potencial de exploração de 14 bilhões de barris de petróleo, que compreende a região litorânea do Amapá até o Rio Grande do Norte. O plano estratégico da Petrobras para o período de 2023 a 2027, era investir US$ 2,9 bilhões no projeto.

Em seu parecer, o Ibama ainda destacou que a região da bacia da foz do Amazonas é de extrema sensibilidade socioambiental por abrigar unidades de conservação, terras indígenas, mangues e grande biodiversidade marinha.

Como o órgão é ligado ao Ministério do Meio Ambiente, um ruído começou a se formar entre a titular da pasta, Marina Silva, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Essa rusga se estendeu ao Congresso Nacional, e o líder do governo, senador Randolfe Rodrigues, defensor do projeto da Petrobras, pediu desfiliação da Rede Sustentabilidade, partido de Marina.

Afinal, o Brasil precisa aproveitar ao máximo seu potencial na área de exploração de petróleo ou estimular mais rapidamente a transição energética? Por que este caso expôs rachas internos no governo de maneira tão escancarada? No 'Estadão Notícias de hoje, vamos conversar sobre o assunto com Suely Araújo, ex-presidente do Ibama e especialista-sênior em Políticas Públicas do Observatório do Clima

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Continua após a publicidade

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi