Conteúdo Patrocinado: A importância da regulamentação dos cigarros eletrônicos no Brasil

Conteúdo Patrocinado por BAT Brasil: Os vapes surgiram como uma ferramenta de redução de riscos à saúde dos adultos fumantes. No ano passado, uma pesquisa da King's College London concluiu que trocar o cigarro pelo vape reduz significativamente os riscos à saúde, graças ao menor grau de exposição a substâncias tóxicas. No Brasil, o Congresso Nacional, discute o Projeto de Lei 5008/2023, da senadora Soraya Thronicke. A regulamentação feita pelo poder público pode evitar também que produtos sem inspeção sejam vendidos. Além disso, o governo enfrenta uma perda considerável de arrecadação. Somente em impostos federais, aimportação de produtos regulamentados traria mais de 2 bilhões de reais ao ano, segundo um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais.

Para debater esse assunto, Gustavo Lopes conversou com Iuri Esteves, gerente de Assuntos Regulatórios e Científicos da BAT Brasil, e Alessandra Bastos, ex-diretora da Anvisa e consultora da BAT Brasil.