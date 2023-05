A nova crise migratória nos EUA

O governo dos EUA enfrenta uma situação caótica com 24 mil agentes posicionados na fronteira com o México para impedir a entrada de milhares de imigrantes no país após o fim do Título 42, legislação que permitia expulsá-los. O fim da regra sanitária, colocada em vigor na pandemia, já provoca enormes filas em vários pontos da fronteira do México com os EUA.

Agora, com a expectativa de que vão poder voltar a pedir asilo nos Estados Unidos, imigrantes chegam em grande número a cidades mexicanas. Famílias, com crianças pequenas, aguardam uma chance pelas ruas e por abrigos ao longo da fronteira.

Três cidades do Texas - Brownsville, Laredo e El Paso - declararam estado de emergência. Aliás, essa questão tem provocado uma "guerra" entre republicanos e democratas. O Texas, por exemplo, está enviando os imigrantes para estados democratas. O prefeito da cidade de New York, Eric Adams, que recebeu mais de 90 imigrantes nos últimos dias, disse que não há mais condições de fazer isso.

Afinal, qual o tamanho da crise migratória, neste momento, nos Estados Unidos? Como essa questão impacta na corrida eleitoral do país? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com a professora e coordenadora do Nu?cleo de Estudos e Nego?cios Americanos da ESPM, Denilde Holzhacker.

