A primeira crise de Lewandowski na segurança pública

No cargo há menos de um mês, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, enfrenta sua primeira crise. A fuga inédita de dois presos de uma penitenciária federal de segurança máxima, em Mossoró (RN), levou o governo Lula de volta ao centro do debate sobre o apagão na segurança nacional.

PUBLICIDADE Pela primeira vez na história, uma fuga de presos no sistema penitenciário federal, onde estão líderes de facções como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), é registrada.

Políticos bolsonaristas inundaram as redes sociais com mensagens contrárias a gestão petista, e prometem convocar o ministro Ricardo Lewandowski para prestar esclarecimentos à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados.

Lula vem sofrendo críticas, desde o ano passado, pelo avanço do crime organizado, que tem aumentado em locais como Rio de Janeiro e Bahia. Segundo o Anuário, o Estado é o primeiro em números absolutos e o segundo mais violento do país em termos proporcionais, atrás apenas do Amapá.

Em janeiro, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) em parceria com o instituto MDA, mostrou que a área da segurança pública é a que teve o pior desempenho na avaliação de 27% dos entrevistados.

Publicidade

Afinal, Lewandowski conseguirá enfrentar mais uma crise na pasta em tão pouco tempo? A gestão petista terá que mudar a sua postura na área da segurança pública? É preciso rever o modelo federal de prisão de segurança máxima?No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o ex-diretor geral do Depen, atual Fenaspen (Federação Nacional dos Servidores da Polícia Penal), assessor de política penitenciária do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e defensor público, Renato Campos Pinto de Vitto.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi