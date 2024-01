A raiz do terror vivido no Equador

O Equador vive um dos piores momentos da sua história na área de segurança pública. O país tem uma escalada da violência extrema. Sequestros de policiais, incêndios de veículos, atentados com bombas e fuga de presos foram registrados ao redor do país, apenas um dia depois de que o presidente Daniel Noboa declarasse o estado de exceção na nação pela fuga de Adolfo Macías Salazar, alias "Fito" -- líder de Los Choneros, a maior organização criminosa do país.

Além disso, em Guayaquil, homens armados e encapuzados invadiram o estúdio da emissora TC Televisión e ameaçaram os jornalistas e cinegrafistas. Sem dar mais detalhes, a polícia anunciou que controlou a situação no fim da tarde, com "várias prisões"

Daniel Noboa assumiu a liderança do Equador em novembro do ano passado com o desafio de acabar com a crise da segurança, mas a dois meses da sua posse, os assassinatos no país atingem níveis históricos, com 40 homicídios para cada 100 mil habitantes. A taxa de homicídios no país em 2022 chegou a 25 mortes a cada 100 mil habitantes. O número é bem maior que a média de homicídios no mundo.

Paralelamente, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil acompanha a situação dos brasileiros no país. Um brasileiro foi sequestrado por bandidos, e o apelo pelo resgate foi feito pelo filho, Gustavo, nas redes sociais. O Itamaraty afirmou que mantém contato com os familiares e "busca apurar as circunstâncias do ocorrido junto às autoridades locais".

Afinal, o que está por trás das ondas de ataques no Equador? Qual a influência dos cartéis de drogas na violência do país? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar com o Consultor Internacional, e que reside em Guayaquil, Amauri Chamorro.

