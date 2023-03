A relação de Lula com Ortega e a ditadura da Nicarágua

Após o Brasil se recusar a assinar um documento com outras 55 nações condenando as atrocidades e violações de direitos humanos na Nicarágua, a diplomacia brasileira resolver criticar o regime de Daniel Ortega nas Nações Unidas (ONU)

No entanto, o País não concordou com os peritos da ONU que sugeriram à comunidade internacional impor sanções às instituições ou indivíduos envolvidos nos crimes cometidos pela ditadura da América Central. O governo Lula defende o diálogo para restaurar a democracia no país.

Segundo o relatório deste peritos, foi identificado um padrão de execuções extrajudiciais realizadas por agentes da Polícia Nacional e membros de grupos armados pró-governamentais. Esses profissionais concluíram que o regime de Daniel Ortega "vem cometendo crimes contra a humanidade ao perseguir e matar civis por razões políticas".

Afinal, quais podem ser os prejuízos para o Brasil ao não se posicionar contra o regime ditatorial de Ortega? O quanto isso compromete a postura de "salvador da democracia", como Lula se auto-intitulou? Como Daniel Ortega se transformou num tirano? No Estadão Notícias de hoje, conversamos sobre o assunto com a repórter de Internacional do Estadão, Fernanda Simas.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi