A reta final das eleições argentinas: quem vai para o 2º turno?

Os argentinos vão às urnas neste domingo, 22, escolher quem poderá presidir o país pelos próximos quatro anos. Como a Argentina vive uma das disputas mais acirradas de sua história, dificilmente ela se resolverá no primeiro turno. Os três líderes nas pesquisas têm condições de avançar, segundos as pesquisas. São eles: o governista Sergio Massa, o libertário Javier Miler e a opositora Patricia Bullrich.

O tema central da campanha, como não poderia ser diferente, foi a economia. O país vive um cenário dramático nesta área, com hiperinflação, câmbio desvalorizado e desaceleração da economia. Foi este contexto de crise que permitiu que o outsider Javier Milei ganhasse projeção, mesmo com suas propostas radicais, como as promessas de fechar o Banco Central e dolarizar de vez a economia argentina. Milei despontou como favorito já nas primárias e reuniu amplo apoio do eleitorado mais jovem do país, diretamente impactados pela ausência de boas perspectivas.

Apesar do desastre econômico, o peronista Sergio Massa tem conseguido se descolar da responsabilidade pela atual situação da Argentina e, por isso, desponta como um nome forte para estar no segundo turno. O problema é que a rejeição ao governo de Alberto Fernández se intensifica numa eventual disputa decisiva e, de acordo com os levantamentos, Massa perde em todos os cenários de segundo turno, seja para Milei, seja para Bullrich.

Inicialmente espremida pela polarização entre Milei e Massa, Bullrich viu seu nome ganhar força após o bom desempenho no último debate entre os candidatos na televisão. A ex-ministra de Segurança do governo do ex-presidente Mauricio Macri tem como trunfos não só a postura mais moderada, como o domínio por essa agenda na área da segurança pública.

Edição desta quinta-feira, 19, do 'Estadão Notícias' destrincha o cenário das eleições argentinas em sua reta final, numa conversa com a repórter de 'Internacional' do Estadão, Carolina Marins, que está no país acompanhando o desfecho deste primeiro turno.

Continua após a publicidade

(Foto: Agustin-Marcarian/Reuters)

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Jefferson Perleberg, Adrielle Farias, Rogério Júnior e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi