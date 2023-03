A retomada de vistos para estrangeiros e os impactos no turismo

A partir de 1º de outubro, o governo brasileiro vai voltar a exigir que os cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão tenham visto para que possam vir ao País, seja a trabalho ou a passeio. Um decreto de 2019 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) havia retirado a exigência do processo para estas nações como forma de incentivar o turismo.

No entanto, o atual governo entende que para que a medida continuasse valendo, era necessário uma medida igual de reciprocidade destes países com os cidadãos brasileiros. O Ministério das Relações Exteriores diz que o canal ainda está aberto para que a exigência do visto não volte.

A decisão do Brasil passou a preocupar o setor de turismo, que mesmo com a pandemia, viu um crescimento de turistas destes países pela facilidade de entrar em território nacional. A expectativa é que, sem a pandemia, o número deve crescer ainda mais.

Afinal, essa medida vai ter um impacto muito grande no turismo? E como fica a relação do Brasil com estas nações? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o tema com o presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, Roberto Haro Nedelciu; e com o professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP, Vinícius Vieira.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi