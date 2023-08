A volta do Congresso e a disputa pelo comando de ministérios

O Congresso Nacional volta a funcionar nesta terça-feira (1º), após um período de recesso parlamentar. Deputados e senadores vão focar na conclusão de votações importantes na área econômica.

Estão na lista de projetos em discussão, a reforma tributária, o novo marco fiscal e as alterações em regras de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Além dessas pautas, voltam também as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), como a dos Atos Golpistas e a das Americanas, que devem ter novos depoimentos e novos pedidos de convocação feitos.

Outro desafio do governo, nesta volta, é aumentar a base de apoio político no Congresso e ter mais força nas negociações de pautas do Planalto. Para isso, o governo pretende negociar e trocar comandos de ministérios para elevar o número de aliados.

Afinal, como o governo pretende ampliar sua base no Congresso? Ministérios mais estratégicos podem ser "rifados" nesta negociação?

No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre esse assunto com o cientista político e coordenador do blog Legis -Ativo do Estadão, Humberto Dantas.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi