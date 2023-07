A voz dos jovens: volta às aulas e a indefinição sobre o novo ensino médio

Um episódio especial do podcast 'Estadão Notícias', com reportagem e apresentação da repórter especial Renata Cafardo, dá voz aos jovens que são o centro da discussão ainda sem definição pelo Ministério da Educação (MEC). Estudantes de escolas públicas e privadas do País revelam os desafios do dia a dia do novo ensino médio e contam que se sentem perdidos em um debate para o qual sentem que não foram convidados.

Depois de meses de consulta pública a professores, alunos, secretários e especialistas, jovens de todo o País voltam às aulas nesta semana ainda sem saber o que vai acontecer com o novo ensino médio. O modelo, em vigor desde o ano passado em escolas públicas e particulares, diminuiu o número de aulas da formação básica para dar espaço a um currículo flexível, em que o estudante poderia escolher as disciplinas que gostaria de cursar.

A reforma, no entanto, tem sido alvo de críticas por não promover efetivamente uma escolha aos alunos, ampliar a desigualdade entre redes públicas e privadas, evidenciar a falta de estrutura para um currículo flexível e prejudicar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Renata Cafardo

Produção/Edição: Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Gustavo Lopes

Continua após a publicidade

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi