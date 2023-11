As contestações sobre o Enem: prova tem viés ideológico?

O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não ficou livre de polêmicas, principalmente entre os políticos. Uma das críticas partiu de parlamentares ligados ao agronegócio, que enxergaram um "viés doutrinário" nas questões.

Em uma das perguntas dizia que, no Cerrado, o "conhecimento local" está subordinado "à lógica do agronegócio" e que o "capital impõe conhecimentos biotecnológicos" que trazem consequências negativas para a população do campo.

Em reação, a Frente Parlamentar do Agronegócio quer a anulação de questões da prova. Os deputados pretendem também convocar o ministro da Educação, Camilo Santana, para dar esclarecimentos.

Procurado pelo Estadão, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do MEC responsável pela prova, informou que "não interfere nas formulações dos colaboradores selecionados para compor o banco de questões".

Outro problema com o Enem deste ano foi a divulgação antecipada dos cadernos do exame na internet. O ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu que o vazamento ocorreu após o fechamento dos portões dos locais das provas, o que não prejudicou a realização do teste.

Afinal, essa edição do Enem teve um viés ideológico à esquerda? A prova apresenta problemas na sua concepção técnica e conceitual? O exame extrapola o que alunos do País efetivamente aprendem no Ensino Médio? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com a repórter do Estadão que cobre Educação, Renata Cafardo.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi