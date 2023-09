As influências de Lula e Bolsonaro para as eleições municipais

Pesquisas recentes mostram que a influência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre os eleitores para os pleitos municipais do ano que vem, pode estar caindo, e a do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, subindo.

Segundo pesquisa Datafolha, 68% dos eleitores paulistanos afirmam que "não votariam de jeito nenhum" em um candidato indicado pelo ex-presidente. Na via contrária, apenas 13% dizem que a indicação de Bolsonaro "levaria a escolher candidato com certeza".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma receptividade melhor entre os paulistanos: 23% dizem que votariam com certeza em um candidato indicado pelo petista, enquanto 37% rejeitariam sua indicação. A pesquisa foi feita presencialmente com 1.092 eleitores ouvidos pelo Datafolha na terça-feira, 29, e na quarta, 30.

A influência de Jair Bolsonaro vem caindo também na eleição para prefeito de Campo Grande. Segundo o Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul, feita com 400 eleitores, mostra que 27% dos eleitores admitem seguir a orientação de Bolsonaro na hora de escolher o próximo prefeito da Capital. Esse índice era de 35,88% no final de maio.

Afinal, ainda é cedo para dizer que o ex-presidente vem perdendo força nas capitais? O quanto o atual momento do país vai influenciar nas alianças? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o cientista político e sociólogo Antônio Lavareda.

